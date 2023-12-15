Фаевская помогла с медико-социальной экспертизой пожилому жителю Жуковского

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить права на медико-социальную экспертизу жителю городского округа Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
К Фаевской обратился житель по имени Геннадий с просьбой помочь его знакомому, 83-летнему Григорию, получить направление на медико-социальную экспертизу. Из-за почтенного возраста и проблем со здоровьем Григорий проживает в филиале пансионата «Сердца поколений» в Раменском. Решить вопрос с экспертизой пожилой человек самостоятельно не мог.
По словам правозащитника, учитывая все обстоятельства, была достигнута договорённость о проведении дополнительных обследований и транспортировке заявителя в лечебное учреждение.
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«Григорий прикреплён к поликлинике Жуковского по месту регистрации, но сейчас находится в пансионате в Раменском. Чтобы оперативно помочь ему получить направление на экспертизу, я связалась с региональным Минздравом», – рассказала Фаевская.
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Лора Луганская