Подмосковный омбудсмен Фаевская поблагодарила своих общественных помощников

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась со своими общественными помощниками. Всего в этом качестве в уходящем году работали 19 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Хочу сказать вам большое спасибо за работу, которую вы проводите на общественных началах. Несмотря на то, что вас всего 19 человек, работа проделана значительная. Вы проконсультировали более 1 тыс жителей, тем самым посодействовав в восстановлении нарушенных прав. Почти 90 людям помогли подготовить обращение в мой адрес», — отметила Фаевская.Она добавила, что общественные помощники приняли участие в 1 тыс мероприятиях, затрагивающих интересы и права граждан. Их силами проведено свыше 270 просветительских мероприятия правовой направленности. Они были приурочены ко Дню защиты прав потребителей, Дню защиты детей и Дню знаний.
Фаевская также вручила Почётную грамоту «За заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области» своему помощнику в Воскресенске Марине Николаевой.
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