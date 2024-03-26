Фаевская помогла жителям села Семёновское наладить транспортную доступность

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла восстановить права на транспортную доступность жителям села Семёновское городского округа Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
К Фаевской обратился житель села и рассказал, что более двух лет назад с одной стороны автодороги ликвидировали автобусную остановку. Сейчас местные жители, в том числе пожилые люди и дети, в любую погоду вынуждены идти более километра до ближайшей остановки.
По словам омбудсмена, представители ступинской администрация и ФКУ «Центравтомагистраль» провели совместное совещание и определили место удобной для жителей будущей остановки. Работы запланированы на этот год.
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«Мы направили обращения в администрацию городского округа Ступино и в Центравтомагистраль, так как дорога находится в федеральной собственности. Попросили найти совместное решение по сложившейся ситуации», – рассказала Фаевская.
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Лора Луганская