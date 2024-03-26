Подмосковный омбудсмен Фаевская побывала в Центре помощи пострадавшим в «Крокусе»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вместе с руководителем регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой рассказали омбудсмену России Татьяне Москальковой об организации работы филиала. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам спецоперации. Поскольку в аппарат уполномоченного приходит большое количество вопросов по этому направлению, мы договорились о сотрудничестве и кооперации в решении и этих проблем», – рассказала МоскальковаПравозащитники пообщались с сотрудниками, психологами и волонтёрами Центра помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Им рассказали, что всё время было принято и обработано порядка 2 тыс. обращений, в том числе 250 – очно
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Лора Луганская