Фаевская: в СИЗО на выборах не было нарушений

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»
«Наша главная задача — чтобы каждый гражданин Московской области мог реализовать свое право голоса. И особое внимание мы, конечно, уделяем людям, которые по тем или иным причинам находятся в таких государственных учреждениях, как СИЗО. Приятно отметить, что нарушений там не было выявлено. Везде висели информационные стенды, была организована доступная среда, — передает слова Фаевской корреспондент «Радио 1».Также она отметила, посещала Добрый дом «Орехово-Зуевский», Щелковскую больницу, ПФРСИ, Женскую колонию № 1. Замечаний там также не было обнаружено.
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