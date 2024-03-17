Фаевская: в СИЗО на выборах не было нарушений

В 2024 году обращений в Совет по правам человека было почти в три раза меньше, чем на избирательной кампании 2018 года. Об этом на заключительном брифинге в Центре общественного наблюдения заявила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.