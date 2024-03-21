Подмосковный омбудсмен Фаевская держит на особом контроле обращения от инвалидов

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
В 2023 году уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская получила около 5% обращений от инвалидов и их близких. Об этом подмосковный омбудсмен заявила на IV Научно-практической конференции «Ценность каждого: жизнеустройство людей с психическими нарушениями». Она прошла 21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«В прошлом году чуть больше 5% от всех обращений приходили от инвалидов или их близких. Это почти на 1% меньше по сравнению с 2022-м. Мы держим эти обращения на особом контроле, оперативно взаимодействуем с региональным Министерством социального развития по решению поступающих вопросов», – рассказала Фаевская.В конференции приняли участие эксперты, представители исполнительной и законодательной власти, некоммерческих организаций, РПЦ, родители детей с ограниченными возможностями.
«В Год семьи особенно важно использовать все ресурсы, чтобы дать перспективу каждому ребёнку с инвалидностью и его близким», – отметила Львова-Белова.В мероприятии также участвовала Мария Нефёдова – первый в России официально трудоустроенный человек с синдромом Дауна. Она работает помощником логопеда, играет в театре и занимается музыкой.
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