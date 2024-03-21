Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковный омбудсмен Фаевская держит на особом контроле обращения от инвалидов

Подмосковный омбудсмен Фаевская держит на особом контроле обращения от инвалидов

21 марта 2024, 22:33
Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В 2023 году уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская получила около 5% обращений от инвалидов и их близких. Об этом подмосковный омбудсмен заявила на IV Научно-практической конференции «Ценность каждого: жизнеустройство людей с психическими нарушениями». Она прошла 21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«В прошлом году чуть больше 5% от всех обращений приходили от инвалидов или их близких. Это почти на 1% меньше по сравнению с 2022-м. Мы держим эти обращения на особом контроле, оперативно взаимодействуем с региональным Министерством социального развития по решению поступающих вопросов», – рассказала Фаевская.
В конференции приняли участие эксперты, представители исполнительной и законодательной власти, некоммерческих организаций, РПЦ, родители детей с ограниченными возможностями.


Как рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, в Год семьи будет расширена практика этичного сообщения диагноза родителям детей с инвалидизирующими патологиями. Пройдут специальное обучение 72 региональных тренера и сотни врачей.
«В Год семьи особенно важно использовать все ресурсы, чтобы дать перспективу каждому ребёнку с инвалидностью и его близким», – отметила Львова-Белова.
В мероприятии также участвовала Мария Нефёдова – первый в России официально трудоустроенный человек с синдромом Дауна. Она работает помощником логопеда, играет в театре и занимается музыкой.

Читайте также:

Фаевская: в СИЗО на выборах не было нарушений

Подмосковный омбудсмен Фаевская оценила обстановку на избирательных участках

Фаевская приняла участие в семинаре уполномоченных по правам человека
#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Реконструкция котельной в Долгопрудном полностью закончится к июлю
21 марта 2024, 22:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Модернизацию котельной на Ленинградской улице в Долгопрудном планируют полностью завершить к июлю. Основные работы по реконструкции объекта закончатся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Госстройнадзора.
«Главгосстройнадзор проверил ход реконструкции котельной с прокладкой сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городском округе Долгопрудный. На объекте площадью 294 кв. м. завершены внутренние и наружные ремонтно-отделочные работы, ремонт кровли, смонтирован новый фасад. Строители демонтировали старое оборудование и проложило новую теплосеть», – уточнили в пресс-службе.
Сейчас специалисты приступают к благоустройству прилегающей территории. К муниципальной котельной после реконструкции планируют подключить Долгопрудненскую центральную городскую больницу, школу №4 и четыре многоквартирных дома на Тимирязевской и Южной улицах. Пока их отапливает частная котельная.

Читайте также:

К новой котельной в Наро-Фоминске до конца зимы подключат ещё восемь домов

Котельная в Яхроме снова заработала в полную силу

Новая котельная появится в Волоколамском округе
#котельная
#теплоснабжение
#реконструкция
#госстройнадзор
#долгопрудный
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из подмосковных парков за неделю вывезли 3 тысячи кубометров снега
21 марта 2024, 22:12

Фото: пресс-служба Минблаго МО

С территории парков Подмосковья за прошедшую неделю было вывезено 3 тыс. кубометров снега. Такие данные привёл министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«За неделю в общей сложности из парков вывезли 3 тысячи кубометров снега. В работах участвовали 544 человека и 155 единицы спецтехники. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок», – пояснил Хайкин.
По его словам, все очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами.

В министерстве добавили, что суммарно на территории Московской области находятся 193 парка культуры и отдыха.

Читайте также:

В Подмосковье назвали округа-лидеры по уборке снега

Воробьёв поручил внимательно отнестись к уборке снега по утверждённым алгоритмам

Воробьёв поставил задачу дорожникам согласовать действия по зимней уборке
#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#парки
#снег
#михаил хайкин
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность
Кадыров призвал силовиков Чечни быть готовыми отразить угрозу во благо России
21 марта 2024, 22:02

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков быть в состоянии боевой готовности, чтобы суметь в любой момент отразить угрозу «во благо государства». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке», — сообщил Кадыров.
Помимо этого, он поручил главе МВД по республике Аслану Ирасханову «принять профилактические меры, усилив контроль за возможными коррупционными нарушениями».

Глава Чечни отметил, что такой жесткий и ответственный подход необходимо использовать для профилактики незаконного оборота наркотических веществ и медицинских препаратов.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с переизбранием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Интернет-разведчик Бедеров: Бесполезно менять номер для защиты от слежки

«Овца Долли»: Останина осудила идею создание банка спермы бойцов СВО

Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения

#мвд
#контроль
#меры
#рамзан кадыров
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего паводка
21 марта 2024, 21:43

собл

Работники Мособлпожспаса приняли участие в учениях по проверке готовности к ликвидации последствий весеннего паводка 2024 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они прошли в селе Жаворонки городского округа Одинцово.
В учениях участвовали представители Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона, коммунальных служб, Центра гражданской защиты и администрации муниципалитета.
«Проводился смотр готовности личного состава, техники, оснащения, такого как мотопомпы, откачивающее оборудование, плавсредства, средства спасения на воде и мобильные средства оповещения. В показательной части демонстрировались возможностей аварийно-спасательных средств», – рассказал замначальника территориального управления №1 Александр Перевай.
Участники отработали оповещение населения, а также проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ на месте условных подтоплений.

Читайте также:

В период паводка будет работать порядка 70 аварийных бригад Мособлгаза

Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений

Федеральные трассы Подмосковья готовят к паводку


#мособлпожспас
#спасатели
#одинцово
#учения
#паводок
#половодье
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
Глдаков: при обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
21 марта 2024, 21:40

Фото: iStock/Standart

Газопровод в Грайворонском городском округе Белгородской области получил повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Это привело к отключению газа для жителей пяти сел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате инцидента без газа остались абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Губернатор отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам по устранению повреждений, как только обстановка на местности позволит это сделать.

Гладков также подчеркнул, что на территории округа продолжаются обстрелы, которые оставляют основным последствием отсутствие электроэнергии.

Читайте также:

В Белгородском зоопарке в результате обстрела погибла кенгуру Беннетта Гранди

Появились фото последствий обстрела Белгорода

Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода
#губернатор
#фото
#telegram
#Вячеслав Гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины
Суд в Петербурге арестовал подростков, подозреваемых в убийстве мужчины
21 марта 2024, 21:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Петербурге решил заключить под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в избиении мужчины, который скончался на месте происшествия. Об этом 21 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Постановление было вынесено Смольнинским районным судом. Несовершеннолетним предъявлены обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 2 статьи 213 УК РФ («хулиганство, совершенное группой лиц»).

Срок пребывания под стражей установлен до 18 мая 2024 года. По информации пресс-службы судов, произошедшее случилось на территории сада «Сан-Галли», где несовершеннолетние, вступив в словесный конфликт с мужчиной, совершили нападение, нанеся ему множественные удары руками и ногами.

Читайте также:

Снимавшего военные объекты россиянина арестовали

В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка

Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней
#нападение
#смерть
#военные
#конфликт
#ук
#хулиганство
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Италии решила наказать авторов порно-дипфейка с ее участием
Премьер Италии Мелони потребовала 100 тысяч евро с авторов фейкового порноролика
21 марта 2024, 21:03

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует судиться с создателями её порнографического дипфейка. Об этом пишет BBC.
В 2020 году неизвестные опубликовали на американском сайте для взрослых дипфейковые видео с лицом Мелони. Ролик набрал миллионы просмотров, а спустя пару лет женщина стала премьер-министром Италии.

По данным издания, создателей видео удалось вычислить через смартфон, с которого оно было загружено. Ролик сделали 40-летний мужчина и его 73-летний отец.

Итальянские премьер подала на них в суд с требованием выплатить компенсацию размером в 100 тысяч долларов. Дипфейки подпадают под статью о диффамации (распространение порочащих сведений), которая есть в законодательстве Италии.

Адвокаты Мелони назвали сумму символической. Она пообещала перечислить все отсуженные деньги в фонд женщин, которые пострадали от домашнего насилия.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#суд
#деньги
#женщина
#видео
#смартфон
#отец
#министр
#фонд
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий
21 марта 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковье по показателям безработицы занимает второе место в России, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства она выступила на пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».
«В нашем регионе – 8 тыс. безработных, в то время как вакансий – 80 тыс. Подмосковье сегодня занимает второе место по безработице в стране. Это хорошие показатели, которых удалось достичь, внедряя меры поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Предстоящая ярмарка трудоустройства охватит свыше 20 тыс. участников», – отметила министр.
Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, в пресс-конференции также приняли участие предприниматели. Они представили деятельность своих компаний.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт в Подмосковье с 10 по 12 апреля на шести крупнейших площадках.

Читайте также:

Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство

Лишь 19% студентов готовы пойти на нелегальное трудоустройство

Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет
#минсоцразвития мо
#трудоустройство
#работа
#безработица
#министр
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка
Суд в Москве арестовал женщину, продавшую собственного ребенка
21 марта 2024, 20:28

Фото: istockphoto.com / zoka74

В Московском суде взяли под стражу женщину, которая обвиняется в продаже собственного ребенка. При этом сама она настойчиво отрицает свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Суд принял решение о заключении под стражу еще одной фигурантки уголовного дела о торговле детьми.

Женщине предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Подозреваемая отказалась признать свою вину.

По информации прокуратуры, в феврале 2020 года 33-летняя женщина родила девочку, которую затем передала 44-летней «покупательнице», которую позже также арестовали. При регистрации рождения ребенка женщина-покупательница обманула, заявив, что девочка является ее родной дочерью.

Читайте также:

В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня

Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов

В Москве живущую в подъезде женщину с детьми могут проверить на мошенничество
#торговля
#суд
#дело
#памятник
#женщина
#ук
#обвинение
#мошенничество
#девочка
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф