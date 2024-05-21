Фаевская приехала в Дагестан на Всероссийский координационный совет уполномоченных

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская примет участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных. Он пройдёт 22 мая в Дагестане, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Совет посвящён защите прав жителей труднодоступных, отдалённых и сельских местностей. Перед заседанием участники совета посетили дагестанские сёла Зеленоморск и Дружба для проведения мониторинга соблюдения прав граждан.
Она добавила, что правозащитники также посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района. По мнению омбудсмена, амбулатория оснащена современным оборудованием, условия для жителей хорошие.
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«Мы с коллегами посетили старое здание школы в селе Зеленоморск Карабудахкентского района. Там учатся более 300 ребят. В ближайшем будущем ученики переедут в новое здание, которое строится в рамках нацпроекта «Образование», – поделилась Фаевская.
Она добавила, что правозащитники также посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района. По мнению омбудсмена, амбулатория оснащена современным оборудованием, условия для жителей хорошие.
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Лора Луганская