Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в военном госпитале с участниками СВО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская побеседовала с участниками спецоперации. Вместе с руководителем Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье по медицинскому сопровождению Мариной Подвойской она посетила филиал №3 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Минобороны.
Участникам встречи рассказали, как и по каким вопросам можно обратиться к уполномоченному по правам человека в Московской области, а также в филиал фонда.
По словам правозащитника, в этом году прошло две подобных встречи. Они будут проводится и дальше на регулярной основе.
В конце беседы Валентина Шумилова вручила памятные подарки от Благотворительного фонда «Линия сердца». Сувениры военным вручила и Фаевская.
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«На встрече поднимались вопросы помощи членам семьи, выплат, льгот ЖКХ, восстановления документов, в том числе водительских прав. Одному из участников встречи требуется помощь по жилищному вопросу. На встрече были военнослужащие из Одинцовского городского округа, а также из Подольска, Коломны, Шатуры и Жуковского. Все они переживают за близких. Кому-то нужна медицинская помощь для родителей, кому-то – помощь в оформлении документов для родных. Мы с коллегами все вопросы взяли на контроль», – рассказала Фаевская, слова которой цитирует пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
По словам правозащитника, в этом году прошло две подобных встречи. Они будут проводится и дальше на регулярной основе.
В конце беседы Валентина Шумилова вручила памятные подарки от Благотворительного фонда «Линия сердца». Сувениры военным вручила и Фаевская.
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Лора Луганская