Омбудсмен Фаевская и Комитет семей воинов Отечества будут вместе помогать участникам СВО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская и руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова договорились о совместной работе. Оно будут вместе помогать участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Я и мои сотрудники регулярно проводим встречи с нашими военнослужащими, которые сейчас лечатся в военных госпиталях. Главные вопросы, звучащие на встречах, связаны с социальной поддержкой, выплатами. И, конечно, наши ребята волнуются за близких. Ведь у кого-то пожилые родители, которым нужна медицинская помощь, кто-то нуждается в помощи в трудоустройстве супруги», – отметила Фаевская.Она добавила, что на встрече обсудили вопросы социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а также дальнейшую совместную работу.
Подписанное соглашение предусматривает обмен информацией о нарушениях прав граждан, помощь и поддержку военнослужащим и ветеранам боевых действий, их семьям, а также правовое просвещение участников специальной военной операции.
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
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