Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в Озёрах с жителями Белгородчины

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила условия проживания эвакуированных из Белгородской области в пункте временного размещения в городе Озёры. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Фаевская приехала в ПВР вместе с директором Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и председателем Молодёжного совета при уполномоченном Светланой Погосян. Делегация привезла гуманитарную помощь и подарки детям и их мамам. Всего в Озёрах живут 30 взрослых и 42 ребёнка, в том числе 36 детей-инвалидов.
Шумилова привезла косметику для женщин, книжки и шоколад для детей.
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«Мы пообщались и с мамами, и с детьми. Все довольны условиями, они соответствуют всем стандартам. Питание здесь – не только по обычному меню, но и по специальному, которое необходимо некоторым детям. Ко мне обратились с просьбами помочь по некоторым вопросам. Например, ребёнку скоро исполнится 18 лет, и ему необходимо оформить инвалидность. Конечно, мы обязательно поможем», – пообещала Фаевская.
Шумилова привезла косметику для женщин, книжки и шоколад для детей.
«В любой ситуации женщина должна чувствовать поддержку. Мы поговорили, выяснили, что их беспокоит, чем можно помочь. Договорились, что будем на связи. Обязательно поможем решить бытовые вопросы, которые их волнуют», – сказала директор фонда.А участники Молодёжного совета при уполномоченном собрали для жителей Белгородской области гуманитарную помощь.
«С инициативой собрать гумпомощь выступила активистка совета Дарья Курносова. Мы привезли 22 коробки новой женской и детской одежды на весну и лето. Приятно видеть результаты наших усилий – мамы и дети очень обрадовались», – отметила Погосян.Ранее сообщалось, что в Подмосковье приехали около 400 жителей Белгородской области. Их разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник», им. 28 Панфиловцев, «Горизонт» и «Лесная поляна».
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Лора Луганская