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Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в Озёрах с жителями Белгородчины

26 апреля 2024, 22:18
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила условия проживания эвакуированных из Белгородской области в пункте временного размещения в городе Озёры. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Фаевская приехала в ПВР вместе с директором Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и председателем Молодёжного совета при уполномоченном Светланой Погосян. Делегация привезла гуманитарную помощь и подарки детям и их мамам. Всего в Озёрах живут 30 взрослых и 42 ребёнка, в том числе 36 детей-инвалидов.
«Мы пообщались и с мамами, и с детьми. Все довольны условиями, они соответствуют всем стандартам. Питание здесь – не только по обычному меню, но и по специальному, которое необходимо некоторым детям. Ко мне обратились с просьбами помочь по некоторым вопросам. Например, ребёнку скоро исполнится 18 лет, и ему необходимо оформить инвалидность. Конечно, мы обязательно поможем», – пообещала Фаевская.


Шумилова привезла косметику для женщин, книжки и шоколад для детей.
«В любой ситуации женщина должна чувствовать поддержку. Мы поговорили, выяснили, что их беспокоит, чем можно помочь. Договорились, что будем на связи. Обязательно поможем решить бытовые вопросы, которые их волнуют», – сказала директор фонда.
А участники Молодёжного совета при уполномоченном собрали для жителей Белгородской области гуманитарную помощь.
«С инициативой собрать гумпомощь выступила активистка совета Дарья Курносова. Мы привезли 22 коробки новой женской и детской одежды на весну и лето. Приятно видеть результаты наших усилий – мамы и дети очень обрадовались», – отметила Погосян.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье приехали около 400 жителей Белгородской области. Их разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник», им. 28 Панфиловцев, «Горизонт» и «Лесная поляна».

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В Подмосковье за три месяца ликвидировали более 300 недостроенных объектов
26 апреля 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству МО

В Подмосковье в I квартале 2024 года ликвидировали более 330 объектов незавершённого строительства. Большинство удалось достроить, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Совместными усилиями удалось добиться значительных успехов: было ликвидировано 334 объекта, в том числе 244 объекта (73%) достроено и приведено в соответствие установленным требованиям. 90 объектов (27%) снесено. Дострой и приведение в соответствие объектов – всегда в приоритете. Так, дострой объектов нежилого назначения способствует созданию новых рабочих мест», – сказал руководитель ведомства Владислав Гордиенко.
По его словам, значительных результатов по ликвидации проблемных объектов достигли в городских округах Химки (52 объекта», Раменский (22 объекта) и Мытищи (20 объектов).

Самую значимую долю объектов составили самовольно возведённые строения - 62% от общего количества.

Как напомнили в комитете, в Московской области за шесть лет ликвидировано почти 6,6 тыс. объектов недостроя. В планах - ещё 3,6 тыс.

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#владислав гордиенко
#недострой
#снос
#архитектура
#московская область
#подмосковье
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Патрулировать подмосковные леса в майские праздники будут казаки
26 апреля 2024, 22:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Клинские лесничие во время майских праздников будут патрулировать леса вместе с представителями казачьего общества города Лобня. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«При выборе маршрутов совместного патрулирования акцент будет сделан на проверку участков лесного фонда, где расположены излюбленные места массового отдыха местных жителей. Патрули будут проводить информационно-разъяснительную работу среди посещающих лес жителей, напоминать об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Если будут выявлены очаги возгорания, лесничие и казаки локализуют огонь до прибытия пожарных расчётов, используя первичные средства пожаротушения», – говорится в сообщении.
Ранее жителям региона напомнили, что с начала мая в Подмосковье начинает действовать особый противопожарный режим. Будет запрещено жечь прошлогоднюю траву, разводить костры, зажигать открытый огонь в лесах и на землях сельхозназначения, в населённых пунктах, на индивидуальных земельных участках, а также огородных или садовых участках.

За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрена административная, а в случаях с причинением ущерба – уголовная ответственность.

Как сказано в части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафов для физических лиц составляет от 10 до 20 тыс. рублей, ️для должностных – от 30 тыс. до 60 тыс., для юрилиц – от 400 тыс. до 800 тыс рублей.

Если пострадали объекты экономики и был нанесён ущерб на сумму свыше 250 тыс. рублей, будет решаться вопрос об уголовной ответственности.

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#подмосковье
#московская область
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Селекционер Ховрин рассказал, как правильно выращивать томаты дома
26 апреля 2024, 21:58

Фото: istockphoto / Adrian Vidal

Кандидат сельскохозяйственных наук Александр Ховрин рассказал об особенностях выращивания томатов в домашний условиях.
Заведующий отделом селекции ФНЦО и агрофирмы «Поиск» Александр Ховрин в беседе с Pravda.Ru отметил, что профилактика позволяет снизить уровень повреждения томатов фитофторозом на 90%.

«Для томата в теплице влажность должна быть 65-70%, для огурца — побольше, поэтому агрономы не рекомендуют выращивать в одной теплице огурцы и томаты. Обязательно должны быть температурный режим, схема посева, чтобы было проветривание, не было застоя. Если будет высокая сухость воздуха, появится вершинная гниль. Вершинная гниль достаточно легко лечится с помощью кальцийсодержащих препаратов. Но если у вас будет хороший микроклимат, то никаких препаратов не потребуется. Поэтому следите за влажностью», — подчеркнул специалист.

Также при выращивании томатов очень важно не «перекармливать» растение — при перенасыщении удобрения растение перестать нести плоды и будет растить вегетативную массу: листву и стебли.

Стоит отметить, если Вы планируете выращивать томаты дома подоконнике, то для этого лучше всего подойдут сорта «красная шапочка» и «оранжевая шапочка» — у них плоды не крупные, но они могут плодоносить практически весь год.

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#режим
#овощи
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На ипподроме в Раменском откроют летний беговой сезон
26 апреля 2024, 21:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

На Раменском ипподроме 28 апреля состоится масштабное открытие летнего бегового сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, который выступил одним из организаторов мероприятия.
«Открытие соберёт представителей коневодческой индустрии, конного спорта, любителей бегов, а также всех неравнодушных к конной тематике гостей и местных жителей. Программа мероприятия предусматривает парад участников и восемь заездов, в которых лучшие наездники поборются за призовой фонд, а также развлекательная программа», – говорится в сообщении.
Помимо этого, состоится акция «Есть своё», которая уже обрела популярность на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. На территории ипподрома будут размещены пять фуд-траков с питанием по доступным ценам, изготовленным из российских продуктов.

Как рассказали в администрации муниципалитета, открытие сезона приурочено ко Дню рождения полководца, создателя кавалерии РСФСР и СССР Семёна Будённого, в своё время открывавшего ипподром

Открытие летнего бегового сезона начнётся в 10:00 и завершится в 18:00

Как отметили организаторы, событие в Раменском откроет серию беговых и скаковых мероприятий в 2024 году, которые планируются по всей России.

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#раменский городской округ
#лошади
#подмосковье
#московская область
#животные
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В России промаркировали пиво для собак
В России впервые промаркировали пиво для собак, содержащее хмель и дрожжи
26 апреля 2024, 21:35

Фото: iStock/PavelRodimov

В России впервые было промаркировано пиво для собак — это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Эксперимент был проведен на производстве в Подмосковье. В рамках эксперимента была промаркирована партия этого пива для собак методом маркировки, код был нанесен на крышку на производстве компании «Апиценна», — заявили в ЦРПТ.
Руководитель управления безакцизной пищевой продукции в ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что эксперимент по маркировке кормов для животных в настоящее время активно проводится. В частности, были успешно протестированы процессы нанесения кодов на восемь типов упаковки для кормов.

Эксперимент по маркировке кормов для животных в России проводится с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

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#подмосковье
#эксперимент
#партия
#компании
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Более ста команд приняли участие в игре «Юнармия, вперёд!» в Подмосковье
26 апреля 2024, 21:21

Фото: пресс-служба МИСК МО

1 тыс человек стали участниками VI открытой военно-патриотической игры «Юнармия, вперёд!». Она прошла в Московской области и была посвящена Дню Победы, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
По традиции игра состоялась в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Впервые в ней участвовала команда «Патриоты Беларуси». Также в этом году за победу боролись 108 команд из 35 городских округов Московской, Брянской и Калужской областей, из Москвы.
«Эту игру придумал и воплотил в жизнь наш региональный штаб юнармейского движения ещё шесть лет назад. Тогда соревнования собрали 37 подмосковных команд – чуть более 250 человек. Со следующего 2019 года правительство Московской области начало поддерживать проект. Приятно видеть, что игра интересна ребятам, и каждый год в ней участвует всё больше команд. Представители Брянской и Калужской областей приехали к нам впервые. Также в первый раз в соревнованиях участвовали гости из другой страны – Беларуси. Мы продолжим поддерживать игру и в следующем году, уверена, увидим ещё больше гостей на подмосковной земле», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Ребят приветствовали начальник отдела музея-заповедника «Горки Ленинские» Марина Пименова, полковники Владимир Перепечай и Сергей Аксёнов, главный военный инспектор военного комиссариата Московской области, генерал-полковник Иван Морозов.
«Очень рады, что в нашей юнармейской игре приняли участие ребята из братской Белоруссии. Это ещё одно совместное мероприятие, в рамках которого мы показываем единение и патриотизм. Уверен, что штаб юнармейского движения Подмосковья вместе с органами власти предложат ещё очень много совместных проектов», – отметил первый замначальника Главного штаба движения Виктор Кауров.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В каждой из команд выступали семь человек – не менее трёх девушек и один руководитель. Возраст участников – 12-17 лет. Игра включала смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою», марш-бросок, сборку-разборку и снаряжение автомата Калашникова, защиту от оружия массового поражения, интеллектуальный этап «Героические страницы Великой Отечественной войны», тест на знание воинских званий Вооружённых сил России, имитационную стрельбу, боевое развёртывание и конкурс по снаряжению бойца спецназа.

Команда из Белоруссии успела посетить Красную площадь, Александровский сад, выставку «Россия» на ВДНХ. Для делегации провели экскурсию по «Горкам Ленинским».

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Приятно присутствовать на вашем замечательном мероприятии. Вы наши братья, мы очень любим Россию, мы всегда с вами. Сегодня мы окунулись в дружественную атмосферу – каждый подходил к нам, приветствовал, говорил добрые слова или фотографировался. У нас в Беларуси тоже проходят военно-патриотические турниры, и сюда мы приехали обменяться опытом. Конечно, в будущем мы хотим пригласить команду юнармейцев на наш турнир», – заявила первый замруководителя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Юлия Артюх.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Победила в этом году команда «Варяг» из Подольска. Второе место разделили ещё одна подольская команда «Патриоты Подолья» и «Кадеты лицея №1» из городского округа Ступино. Бронзу взяли команды «Орлёнок» и «Варяг» из городского округа Чехов, а также «Крепость» из Можайска.

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#юнармия
#екатерина швелидзе
#дети
#патриот
#подмосковье
#московская область
#горки ленинские
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На выставке «Россия» представили достижения Подмосковья в комплексном развитии территорий
26 апреля 2024, 20:54

Фото: пресс-службе Минжилполитики МО

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова приняла участие в Дне национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Последние 10 лет Московская область лидирует по жилищному строительству в стране. Мы активно участвуем в разработке проектов комплексного развития территории. КРТ – это механизм, который позволяет не только развивать жилищное строительство на территориях, но и подводить дороги, строить социальные объекты, расселять наших жителей из ветхих бараков в комфортное жильё», – сказала Федотова.
В мероприятии также приняли участие главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина и первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черепанов.
«Проект «Инфраструктура для жизни», который здесь представлен на федеральном уровне, у нас по поручению губернатора реализуется с 2014 года. По части инфраструктурных объектов это порядка тысячи мероприятий, которые выполнены за 10 лет. Из регионального бюджета потрачено около 120 млрд рублей. Благодаря этому улучшилось качество жизни 2,5 млн человек – в первую очередь качество воды и другие экологические показатели», – добавил Черепанов.
Он подчеркнул, что поддержку региональным проектам оказывают на федеральном уровне. Из 120 млрд рублей почти половина – средства из федерального бюджета. По словам первого замминистра, благодаря этой поддержке власти Подмосковья будут и дальше улучшать качество жизни людей.

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#россия
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В Дубне в годовщину Чернобыля прошёл митинг памяти жертв радиационных аварий
26 апреля 2024, 19:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В сквере на площади Мира в Дубне прошёл традиционный митинг, посвящённый Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
38 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС.
«Сегодня в наукограде проживают 135 дубненцев, участвовавших в ликвидации самой масштабной техногенной катастрофы: военнослужащие, строители, медики, водители. Всего из Дубны на электростанцию были отправлены 246 человек. Те, кому позволило здоровье, встретились на митинге. Рядом были вдовы, дети и внуки тех, кто до этого дня не дожил», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Он поблагодарил всех, кто ценой своего здоровья и жизни победил страшную стихию. Как отметил Тихомиров, последствия трагедии могли быть ещё тяжелее, если бы не героизм людей, вставших на пути распространения радиации.

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#дубна
#митинг
#история
#московская область
#подмосковье
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Мать спасшего из «Крокуса» людей подростка сообщила о звонке из Кремля
26 апреля 2024, 19:26

Фото: iStock/Diy1

Мать 15-летнего Артема, спасавшего людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала о звонке из администрации президента, передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что подростки, которые помогали людям во время трагичных событий, хотели бы увидеть президента России Владимира Путина.

Собеседница издания пояснила, что во время звонка из Кремля ей задали вопрос о том, действительно ли школьники хотят встретиться с главой государства. Она ответила, что это было бы большой честью и событием.

В настоящее время семья 15-летнего Артема рассматривает возможность увидеться с Владимиром Путиным.

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#женщина
#владимир путин
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