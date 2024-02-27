Фаевская приняла участие в семинаре уполномоченных по правам человека

В Подольске ведётся большая работа по строительству образовательных учреждений. В 2024 году введут сразу три новые школы и три детсада. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.