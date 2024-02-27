Фаевская приняла участие в семинаре уполномоченных по правам человека

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Ирина Фаевская приняла участие в работе семинара-совещания уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Московской области.
«Мы живем в быстро меняющемся мире, когда нужно держать руку на пульсе, чтобы быть готовыми к вызовам и изменениям. Повышение квалификации омбудсменов и обсуждение перспектив развития института уполномоченных – ключевой элемент нашей работы по защите прав человека в современном мире», – сказала Фаевская.Семинар включает серию тренингов и дискуссий, направленных на повышение квалификации омбудсменов. В дискуссиях участвуют уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
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