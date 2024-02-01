Подмосковный омбудсмен Фаевская пригласила правозащитников к участию в конкурсе

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
В Подмосковье начали принимать документы от претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Побороться за знак могут люди, занимающиеся плодотворной общественной деятельностью по защите прав и свобод человека.
«Знак отличия будет вручён в Международный день прав человека, который отмечают 10 декабря. Его получают помогающим тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Приглашаю принять участие в отборе юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», – сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.Чтобы принять участие в отборе, нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
Узнать подробности отбора и скачать формы для заполнения можно по ссылке.
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