Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права инвалида

Фото: пресс-служба Ирина Фаевская
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла инвалиду из Павловского Посада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Заявитель рассказал, что в одном из медучреждений ему несправедливо отказали в заверении доверенности на право получения матерью причитающихся ему социальных выплат.
В итоге городская прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено. Сотрудников больницы обязали соблюдать нормы действующего законодательства.
В пресс-службе Фаевской напомнили тем, чьи права нарушены и восстановить их самостоятельно не удалось, что они могут обратиться за помощью в аппарат уполномоченного по электронной почте upchmo@mosreg.ru.
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«Чтобы помочь разобраться в ситуации, мы направили запрос в подмосковную прокуратуру. По результатам проведённой проверки было установлено, что оснований для отказа в заверении доверенности нет», – рассказала Фаевская.
В пресс-службе Фаевской напомнили тем, чьи права нарушены и восстановить их самостоятельно не удалось, что они могут обратиться за помощью в аппарат уполномоченного по электронной почте upchmo@mosreg.ru.
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Лора Луганская