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Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права инвалида

18 января 2024, 18:41
Фото: пресс-служба Ирина Фаевская

Фото: пресс-служба Ирина Фаевская

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла инвалиду из Павловского Посада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Заявитель рассказал, что в одном из медучреждений ему несправедливо отказали в заверении доверенности на право получения матерью причитающихся ему социальных выплат.
«Чтобы помочь разобраться в ситуации, мы направили запрос в подмосковную прокуратуру. По результатам проведённой проверки было установлено, что оснований для отказа в заверении доверенности нет», – рассказала Фаевская.

В итоге городская прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено. Сотрудников больницы обязали соблюдать нормы действующего законодательства.

В пресс-службе Фаевской напомнили тем, чьи права нарушены и восстановить их самостоятельно не удалось, что они могут обратиться за помощью в аппарат уполномоченного по электронной почте upchmo@mosreg.ru.

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#московская область
#подмосковье
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Против лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО
Против лидера узбекского землячества возбудили дело из-за оскорбления бойцов СВО
18 января 2024, 18:38

Фото: istock / Akintevs

В Москве в отношении Усмана Баратова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления участников специальной военной операции. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По информации следствия, в декабре 2023 года Баратов опубликовал соцсети картинку, которая унижает достоинство российских военнослужащих. Спустя время он удалил фото, но мимо такого поступка не прошли мимо российские военкоры, обратившиеся в СК. Баратов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Отмечается, что Усман Баратов является лидером межрегионального узбекского землячества «Ватандош».

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#ук
#операции
#рф
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На Курском вокзале открыли обновлённый пешеходный тоннель №1
18 января 2024, 18:33

На Курском вокзале в Москве для пассажиров после реконструкции открыли тоннель №1. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Переход соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы №5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и МЦД-2, а также «Ласточкам» межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля можно выйти на платформу №4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», – говорится в сообщении.
Тоннель расширили, обновили напольное покрытие и облицовку стен, смонтировали современную систему освещения. Для слабовидящих пассажиров в переходе уложена тактильная плитка.

Маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтом. Помимо этого, переход оборудован системой видеонаблюдения, громкой связью, навигационными указателями, информационным табло и рамками металлодетектора для досмотра пассажиров.

Также в тоннеле установлены валидаторы, а у входа – кассы и аппараты для покупки билетов.

В ближайшее время на реконструкцию закроется тоннель №2. Предполагается, что в нём проведут аналогичные работы. Одновременно будет идти строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля.

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#вокзал
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#московская область
#подмосковье
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В Истре проинспектировали строительство очистных сооружений на фабрике соевых соусов
18 января 2024, 18:01

Фото: Главгосстройнадзор МО

Стройплощадку, на которой возводят локальные очистные сооружения для фабрики по производству соевых соусов в Истре, посетили с проверкой инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.
«Объект площадью около 800 квадратных метров начали строить больше года назад. Система будет рассчитана на очистку бытовых и производственных сточных вод, образующихся при производстве соевого соуса, в объёме 250 кубометров в сутки», — отмечается в сообщении.

Очистные сооружения будут вводить в эксплуатацию поэтапно. На первом этапе воды, прошедшие предварительную очистку, будут поступать в централизованную систему водоотведения. На втором этапе очищенные воду будут сбрасывать непосредственно в рыбохозяйственный водоём. Очистные сооружения оборудуют сертифицированным оборудованием.

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#строительство
#очистные сооружения
#главгосстройнадзор мо
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В Подмосковье проверили качество воздуха
18 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Мобильные экологические лаборатории в ходе 18 выездов взяли пробы воздуха в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной пробе предельно допустимая концентрация ПДК таких веществ не превышена не была», — говорится в сообщении.
Исследования проводились в период с 11 по 18 января в Богородском городском округе, Люберцах, Одинцовском, Раменском, Щёлкове, Можайском, Красногорске, Подольске, Ленинском, Егорьевске, Клину, Пушкинском и Коломне.

Глава Минэкологии области Тихон Фирсов подчеркнул, что мониторинг состояния атмосферного воздуха в регионе проводится постоянно. В работе задействованы как мобильные, так и стационарные экологические посты.

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#экология
#воздух
#проверка
#подмосковье
#московская область
#тихон фирсов
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Таганский суд отклонил еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд рулей
18 января 2024, 17:44

Фото: istock / AMilkin

Таганский суд Москвы не стал рассматривать иск на один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию «голой вечеринки». Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

«18 января 2024 Таганский районный суд города Москвы отказал в принятии искового заявления Иншакова А.И», — сказано в публикации.
Иск отменили из-за того, что истец является гражданином, который не обладает правом выступать в защиту других лиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов прокомментировал скандальную «голую вечеринку». Он заявил, что те, кто вернулся с СВО совершенно по-другому смотрят на жизнь и не станут без штанов скакать на каком-то мероприятии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
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#компенсации
#компенсация
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Глава управления программ содействия ФСБ генерал Дворников подал в отставку
18 января 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Управления программ содействия ФСБ Василий Дворников подал в отставку и ушел на пенсию. Об этом передает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к ФСБ.
Согласно сообщению, Дворников, подав в отставку, отправился на заслуженную пенсию. Его место временно будет занимать первый заместитель.

Управление программ содействия ФСБ отвечает за взаимодействие со СМИ, в его состав входит Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники управления освещают деятельность службы.

Василий Дворников занимал должность главы управления более 20 лет - с 2002 года. Тогда он сменил генерал-лейтенанта Александра Здановича. До этого генерал был первым заместителем начальника управления ФСБ.


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#мэр
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Свыше 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке железнодорожных путей от снега
18 января 2024, 17:11

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 3 тыс. железнодорожников и около 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке пути от снега на МЖД. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за пришедшего в Московскую область сильного снегопада сотрудники Московской железной дороги перешли в усиленный режим работы.

«Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок проводится непрерывная очистка путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры. В настоящее время на расчистке снега на МЖД задействовано около 100 единиц специальной техники – пневмообдувочных и снегоочистительных машин и более трех тысяч человек», — отметили в министерстве.

Кроме этого, в Минтрансе Подмосковья настоятельно рекомендуют быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в сильную непогоду.

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#снегопад
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В главном храме Вооружённых Сил России проведут крещенское богослужение
18 января 2024, 16:59

Фото: пресс-служба правительства МО

Торжественные мероприятия, включая богослужения и освящение купели, проведут в главном храме ВС России в подмосковном парке «Патриот», сообщает пресс-служба храма.
«Освящение купели состоится после богослужения в ночь на 19 января у Южных врат. Рядом с купелью будут палатки с обогревом для переодевания», — говорится в сообщении.

19 января в девять утра в храме состоится праздничная литургия, её проведёт викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност. После службы будет совершён чин освящения воды.
Набрать освящённую воду и окунуться в купель можно будет до конца дня.

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В Московской области коммунальные службы приступили к уборке территорий от снега
18 января 2024, 16:55

Фото: ГУСТ МО

Сильный снег и метель: коммунальные службы приступили к уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В Московской области с сохранением до второй половины следующего дня пройдут сильнейшие снегопады. Для оперативного устранения непогоды на территорию всего региона вышли дополнительные специалисты и техника.

«Во дворах и на общественных территориях сегодня работает 16 456 специалистов комплексной уборки. На линии выехали 223 единицы обрабатывающей техники. Основной задачей в первой половине дня была превентивная обработка покрытий реагентами. Новую волну снегопада встретили уже несколько муниципалитетов, задействуем все коммунальные службы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что в первую очередь коммунальные службы стараются расчистить дороги и тротуары у подъездов, а также пешеходные дорожки, основные проезды и территории у контейнерных площадкок.

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