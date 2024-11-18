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Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете омбудсменов

Ирина Фаевская. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Ирина Фаевская. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека организовали на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», участие в мероприятии приняла омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«На координационном совете обсуждались ключевые вопросы медицинской помощи и охраны здоровья. Темы основополагающие и затрагивают каждого гражданина нашей страны, включая жителей Московской области», — сказала Ирина Фаевская.
Она отметила, что особое внимание было уделено вопросам поддержки здоровья участников СВО.



Участниками совета, помимо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и региональных омбудсменов, приняли сенаторы, депутаты, представители ряда федеральных министерств, ФСИН и Генпрокуратуры, а также эксперты и учёные.

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#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
Русская любовница вымогала у китайца миллионы, угрожая раскрыть их связь
18 ноября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/SIphotography

Русская любовница китайского бизнесмена требовала у него деньги, угрожая рассказать об их связи жене. Тот сам признался во всём супруге, но ценник любовницы внезапно вырос до 10 миллионов рублей.
37-летний гражданин Китая Хе Бо закрутил роман с 24-летней Элизой из Норильска, сообщает телеграм-канал Baza. После романтического периода отношений девушка перешла к материальным вопросам. По словам китайца, он за несколько месяцев их связи перевёл Элизе на карту около миллиона рублей и примерно столько же отдал наличными.

Но русская красавица потребовала ещё 400 тысяч, угрожая в противном случае рассказать всё жене Бо. Тот пошёл на опережение и сам во всём признался супруге. Они встретились все втроём в ресторане и китаец познакомил своих женщин друг с другом. Это тройное свидание закончилось новыми претензиями. Элиза вдруг заявила, что беременна и потребовала 10 миллионов рублей на ребёнка. Иначе угрожала международным скандалом.

Позже Элиза предложила любовнику два других варианта: купить ей квартиру за 12 миллионов рублей или хотя бы отдать машину. Хе Бо предпочёл третий вариант и написал заявление в полицию о вымогательстве.

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#заявление
#девушка
#китай
#деньги
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В Подмосковье к концу года благоустроят 14 скверов
18 ноября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в этом году планируют благоустроить14 скверов. Привести в порядок ещё 19 запланировано на 2025 год. Работы будут проводить по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«На реализацию госпрограммы выделено более 1,1 млрд. рублей, в том числе из регионального бюджета – 847 млн. рублей. Работы уже завершены на 11 объектах. Один из них – сквер в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Посетил его вместе с главой городского округа Сергеем Юровым», – сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он рассказал, что о благоустройстве сквера на Пролетарской просили жители. Проект стал победителем Всероссийского рейтингового голосования, набрав около 9 тыс. голосов Сквер стал продолжением «Бульвара цветов» – главной площадки для проведения праздничных городских мероприятий и пешеходной зоны, по которой жители ежедневно ходят к станции МЦД-4.
«Стоимость работ составила 129 млн рублей, из которых большая часть – 87 млн – была выделена из регионального бюджета. Это ещё одна точка притяжения для жителей. Здесь уложено современное покрытие, обустроены велодорожки, проведено озеленение. Для отдыха граждан установлены лавочки и информационные стенды», – поделился Брынцалов.
Юров отметил, что была расширена пешеходная зона, обновлено мощение на площади перед зданием администрации. Территорию подключили к системе «Безопасный регион». На площади сквера ежегодно проводятся городские культурные и праздничные мероприятия.

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#мособлдума
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В Подмосковье за неделю из аварийного жилья расселили около 160 человек
18 ноября 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Почти 160 человек расселили из аварийных домов в десяти городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Из 72 помещений аварийного жилого фонда общей площадью свыше 3,1 тыс. квадратных метров расселили 158 человек. Работа проведена в следующих городских округах: Орехово-Зуевский, Раменский, Дмитровский, Солнечногорск, Богородский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Шатура и Клин», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках или жилищные сертификаты. Кроме того, в ряде случаев была выплачена выкупная стоимость жилья.

Расселение аварийных домов проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
#переселение
#подмосковье
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Под Волоколамском отметили годовщину подвига Героев-панфиловцев
18 ноября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе торжественно отметили 83-ю годовщину подвига Героев-панфиловцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
16 ноября 1941 года на 118-м км железной дороги Москва-Рига у разъезда Дубосеково солдаты 316-й стрелковой дивизии отражали атаки противника. Враг отступил, потеряв несколько танков и около сотни военных. Потери Красной армии тоже были значительными. Более ста воинов погибли, двадцати восьми участникам боя было присвоено звание Героя Советского Союза.
«Помнить историю своей страны, своего края, бережно передавая её потомкам, – наш долг и благодарность тем, кто отдал жизнь ради Великой Победы! Подвиг панфиловцев навсегда в памяти каждого из нас как пример героизма советских воинов, защищавших родную землю», – сказала глава городского округа Наталья Козлова.
В митинге у мемориала, символизирующего стойкость и мужество отважных бойцов, их память почтили также представители посольств Казахстана и Киргизии, Гомельской области Белоруссии, православного и мусульманского духовенства, московской группы ветеранов-панфиловцев, депутатского корпуса, участники Волоколамской ветеранской организации, а также местные жители и волонтёры.

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Молодёжь Павлово-Посадского округа приняла участие в форуме «МЫ — РОССИЯ»
18 ноября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Участниками состоявшегося в Подмосковье форума «МЫ — РОССИЯ» стали более полутора тысяч молодых людей со всей страны, включая новые территории, а также из Беларуси. На форуме побывал и активная молодёжь Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята провели на форуме четыре дня, которые были наполнены встречами с различными экспертами и лидерами общественного мнения, мастер-классами, дискуссиями, лекциями и прочими активностями», — говорится в сообщении.
Один из участников форума Александр Рассохин рассказал, что на него самое больше впечатление произвёл мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи.

«Мы освоили методику остановки кровотечения в экстремальных условиях, перевязку головы, шеи и паховой зоны: научились правильно накладывать повязки в разных ситуациях», — поделился Александр.
Форум организовало министерство информации и молодежной политики Московской области.

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#павловский посад
#форум
#молодёжь
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Для школьников Раменского провели занятие по безопасности на железной дороге
18 ноября 2024, 13:16

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Занятие, посвящённое безопасности на дорогах, провели для учеников 5-6 классов Ново-Харитоньевской школы №10 Раменского городского округа накануне начала каникул, особое внимание было уделено поведению на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дети пойдут на каникулы. И безопасное пребывание детей в местах повышенной опасности — это очень и очень важно», — отметила директор школы Валентина Малкина.
Занятие прошло в актовом зале школы. Ребятам показали анимационные ролики, посвящённые ключевым правилам безопасного поведения вблизи железной дороги. Зрителям напомнили, что рядом с ж/д полотном нельзя отвлекаться на смартфоны и планшеты, переходить пути можно только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора, а ждать поезда нужно на безопасном расстоянии от края платформы.

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#раменский городской округ
#раменское
#безопасность
#железная дорога
#дети
#школьники
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Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку
Стилист Скороходова перечислила женские тренды на новогодние праздники
18 ноября 2024, 12:43

Фото: iStock/bernardbodo

Вторая половина ноября заставляет задуматься о предстоящей зиме, которая несомненно ассоциируется с длинными выходными и праздниками. А это значит, что пора готовиться к новогодним корпоративам и вечеринкам.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

  • Металлик в золотом оттенке: этой зимой именно холодный золотой цвет будет на пике популярности.
«Особенно красиво золотой металлик будет смотреться с черным цветом. Например, это может быть пышная юбка в золотом оттенке из парчи, либо из какого-то другого тяжелого материала, и, например, черный long-sleeve с вырезом на спине. Такое сочетание будет смотреться весьма торжественно и подойдет как для вечеринки, так и для какого-то корпоратива в ресторане», — отметила эксперт.

  • Разрезы: стоит присмотреться к платьям в пол с глубокими разрезами выше колена для придания особой торжественности.
«Такой образ нежелательно перегружать какими-то дополнительными декоративными элементами, достаточно будет тонких ювелирных украшений, аккуратных туфель и высокой укладки», — уточнила стилист.

  • Пайетки: наиболее простой и приятный способ поднять себе настроение и создать новогоднюю атмосферу, однако важно не переборщить.
«Для этого необходимо миксовать изделия с пайетками с более простыми и спокойными предметами гардероба. Например, юбку или брюки с пайетками лучше сочетать с уютным пушистым свитером, который будет добавлять баланса в образ и не позволит скатиться в некую вульгарность», — сказала специалист.

Фото: iStock/LeMusique

  • Полупрозрачные ткани: использовать его стоит на контрасте, например, сочетать массивный бархатный жакет глубокого винного или шоколадного оттенка с полупрозрачной юбкой в тон.
«Главное не забыть в этот образ добавить аксессуаров: это могут быть винтажные туфли с острым носом, либо какой-нибудь ретро-клач», — посоветовала Скороходова.

    • Костюм: этот год проходит под гимном сильной женщины, поэтому можно быть строгой.
    «Я рекомендую присмотреться костюмам приталенного либо полуприталенного силуэтов без декоративных элементов с прямыми или расклешенными брюками. Это не будет сковывать движения в случае жарких танцев и, конечно же, будет смотреться достаточно роскошно. Для достижения пущей эффектности стоит выбирать жакет с объемными плечами и четкой линией плеч, с четким силуэтом», — объяснила специалист.

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    На ж/д переездах в Москве и Подмосковье стартовали рейды по безопасности
    18 ноября 2024, 12:38

    Фото: пресс-служба МТДИ МО

    Рейды по безопасности в рамках акции «Внимание, переезд!» будут проходить в Москве и Московской области с 18 по 29 ноября, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на РЖД.
    «В ходе рейдов на переездах Московской железной дороги водителям будут напоминать о необходимости соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.
    Отмечается, что с начала текущего года на переездах МЖД произошло 24 ДТП — на два меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них десять аварий случилось на территории Подмосковья. При этом количество пострадавших в ДТП значительно сократилось: с 15 человек в прошлом году до шести в этом.

    В министерстве подчеркнули, что все столкновения автомобилей с поездами произошли из-за того, что водители машин грубо нарушили правила движения и пытались переехать железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковые сигналы.

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    #минтранс мо
    #железная дорога
    #безопасность
    #мжд
    #ржд
    #переезд
    #автомобили
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    В Павловском Посаде организовали школьный фестиваль техники и изобретательства
    18 ноября 2024, 12:05

    Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

    III фестиваль техники и изобретательства «ТехноФест-2024» провели в павловопосадской школе №10 имени космонавта Валерия Быковского, мероприятие состоялось 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
    «В фестивале приняли участие ученики и преподаватели школы №10, а также сотрудники Отдела пропаганды безопасности дорожного движения, учащиеся Станции юных техников Павлово-Посадского округа, а также воспитанники и воспитатели детсада «Семицветик», — говорится в сообщении.
    На фестивале было открыто несколько интерактивных технических площадок, посвящённых программированию, робототехнике, управлению моделями и пр. Кроме того, гостям представили научно-предметные площадки по физике, биологии и географии. Фестиваль подготовили ученики школы №10.

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    #павловский посад
    #школа
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    #дети
    #наука
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