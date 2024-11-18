Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете омбудсменов

Ирина Фаевская. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека организовали на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», участие в мероприятии приняла омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«На координационном совете обсуждались ключевые вопросы медицинской помощи и охраны здоровья. Темы основополагающие и затрагивают каждого гражданина нашей страны, включая жителей Московской области», — сказала Ирина Фаевская.Она отметила, что особое внимание было уделено вопросам поддержки здоровья участников СВО.
Участниками совета, помимо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и региональных омбудсменов, приняли сенаторы, депутаты, представители ряда федеральных министерств, ФСИН и Генпрокуратуры, а также эксперты и учёные.
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