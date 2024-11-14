Участие в подмосковном «Правовом марафоне для пенсионеров» приняли 700 человек

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Почти 700 человек стали участниками областной социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров» в этом году, мероприятия в рамках акции проводили помощники уполномоченного по правам человека в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Основной целью «Правового марафона для пенсионеров» является повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации граждан старшего поколения. Для нас важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области пенсионного и социального обеспечения, здравоохранения, ЖКХ», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Различные круглые столы, лекции и встречи, посвящённые правам пенсионеров, проходили в десяти подмосковных округах — в Домодедове, Наро-Фоминске, Богородском округе, Красногорске, Егорьевске, Краснознаменске, Серпухове, Власихе, Люберцах и Воскресенске.
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