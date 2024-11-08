Омбудсмен Фаевская встретилась с победителями олимпиады по праву

Ирина Фаевская (справа). Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву и рассказал им о деятельности омбудсмена, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я с большим удовольствием пообщалась с ребятами. Рассказала о своей работе, привела интересные примеры из практики. Дети увлечены правом, это чувствуется. Хочу отметить, что они умеют задавать очень хорошие вопросы. Надеюсь, что сегодня ребята провели время с пользой», — сказала Ирина Фаевская.Встреча проходила в МХТ имени Чехова, участие в ней приняли школьники из Каширы, Щёлкова, Ступина, Королёва и Одинцовского округа. Ребята обсудили с омбудсменом Подмосковья ряд важных вопросов, а потом посмотрели спектакль «Дядя Ваня».
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