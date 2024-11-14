Омбудсмен Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Пенсионер, столкнувшийся с жизненными трудностями, обратился к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Большую часть своей жизни он жил в Литве, где работал в сфере образования, преподавал русский язык и литературу. Однако весной 2024 года ему было отказано в продлении вида на жительство. По словам заявителя, он честно ответил на все вопросы, включая те, которые касались его отношения к России и ее политике.
«Я обратилась к главе городского округа Жуковский и в Социальный Фонд России с просьбой оказать помощь заявителю, учитывая его сложную ситуацию. Для заявителя было найдено подходящее жилье, а Социальный Фонд России назначил ему пенсию и направил запросы в Литовскую Республику. После получения ответа пенсия будет пересчитана в большую сторону», — сообщила Фаевская
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