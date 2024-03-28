Фаевская призвала защитить права потребителей при использовании искусственного интеллекта

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Об этом она рассказала в авторской программе «Ч.Т.Д» в Telegram-канале Кеосаян daily.