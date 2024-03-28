Фаевская призвала защитить права потребителей при использовании искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
В подмосковном главке Роспотребнадзора прошёл Межведомственный консультативный совет по защите прав потребителей. Участники обсудили защиту их прав при пользовании технологиями искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
«Искусственный интеллект развивается очень быстрыми темпами, затрагивая практически все сферы жизни. Необходимо разработать и внедрить в каждую сферу правоотношений строгие правила оценки результатов ИИ, чтобы избежать негативных последствий», – сказала Фаевская.Участники заседания предупредили о потенциальных опасностях, который несёт искусственный интеллект для потребителей. Компании и организации, занимающиеся его разработкой, должны обеспечивать безопасность потребителей. Для этого нужно ввести строгие стандарты безопасности, повысить уровень защиты персональных данных.
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