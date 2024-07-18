Фаевская провела приём граждан в пункте временного размещения в Подольске

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская побывала в пункте временного размещения на базе муниципального детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» в Подольске. С ней приехали представители Минсоцразвития региона, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
В ПВР проживают 118 человек, в том числе 40 детей. Все они приехали из разных областей Украины. Фаевская поговорила с ними и провела личный приём граждан.
Также, по её словам, приняты заявления по вопросам получения детьми дополнительного образования, смены пункта временного содержания на другой регион по состоянию здоровья, другим вопросам.
Помимо этого, людей проконсультировали по вопросам миграционного и жилищного законодательства, а также социального обеспечения. Все обращения приняты в работу.
В завершение встречи дети получили сладкие подарки от уполномоченного.
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«Мы убедились, что здесь созданы благоприятные условия пребывания. Отдельно отмечу хорошее питание. Люди поделились с нами впечатлениями. В целом они довольны, но есть вопросы, требующие дополнительного рассмотрения со стороны федеральных и местных органов исполнительной власти. Например, острой для большинства граждан является проблема транспортной доступности», – рассказала Фаевская.
Также, по её словам, приняты заявления по вопросам получения детьми дополнительного образования, смены пункта временного содержания на другой регион по состоянию здоровья, другим вопросам.
Помимо этого, людей проконсультировали по вопросам миграционного и жилищного законодательства, а также социального обеспечения. Все обращения приняты в работу.
В завершение встречи дети получили сладкие подарки от уполномоченного.
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Лора Луганская