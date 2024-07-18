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Фаевская провела приём граждан в пункте временного размещения в Подольске

18 июля 2024, 22:14
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская побывала в пункте временного размещения на базе муниципального детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» в Подольске. С ней приехали представители Минсоцразвития региона, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
В ПВР проживают 118 человек, в том числе 40 детей. Все они приехали из разных областей Украины. Фаевская поговорила с ними и провела личный приём граждан.
«Мы убедились, что здесь созданы благоприятные условия пребывания. Отдельно отмечу хорошее питание. Люди поделились с нами впечатлениями. В целом они довольны, но есть вопросы, требующие дополнительного рассмотрения со стороны федеральных и местных органов исполнительной власти. Например, острой для большинства граждан является проблема транспортной доступности», – рассказала Фаевская.


Также, по её словам, приняты заявления по вопросам получения детьми дополнительного образования, смены пункта временного содержания на другой регион по состоянию здоровья, другим вопросам.

Помимо этого, людей проконсультировали по вопросам миграционного и жилищного законодательства, а также социального обеспечения. Все обращения приняты в работу.

В завершение встречи дети получили сладкие подарки от уполномоченного.

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ВЦИОМ: 81% населения России не испытывает негатива к другим нациям и мигрантам
18 июля 2024, 22:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

81% населения России не испытывает негативных эмоций к мигрантам, такое же число респондентов не боятся и не тревожатся из-за людей другой национальности. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, лишь 12% человек заявили о негативе к мигрантам.
Насчет исследования отношения к мигрантам Михаил Мамонов выступил на круглом столе на тему «Межнациональное единство как основа развития России» в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

«Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции», — заявил Мамонов.
Руководитель департамента ВЦИОМ также отметил, что 79% россиян называют отношения с людьми разных наций как доброжелательные либо спокойные, а конфликтную оценку дают лишь 12% респондентов в столичных федеральных округах —Центральном и Северо-Западном.

По данным Мамонова, около 60% считают, что многонациональность России делают ее только сильнее, однако в стране также есть запрос на ужесточение миграционной политики: введении жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.

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#россия
#вциом
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#эмоции
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В Подмосковье в этом году проведут капремонт более 4 тыс. домов
18 июля 2024, 21:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с начала года провели капитальный ремонт более чем 1,1 тыс домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Обновили 115 фасадов, привели в порядок 367 кровель, улучшили водо- и теплоснабжение в 1 тыс. многоквартирных домов. Модернизировали системы газоснабжения в 793 МКД. Лифты заменили в 378 жилых зданиях. Всего в 2024-м планируется капитально отремонтировать свыше 4 тыс. домов», – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в Московской области реализуют масштабную программу капитального ремонта домов. В неё вошли более 44 тыс. объектов, из которых 17,3 тыс. уже привели в порядок. За 10 лет перемены почувствовали 3,5 млн жителей.

Узнать, какие дома входят в программу, можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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#капремонт
#дома
#мкд
#фонд
#подмосковье
#московская область
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Амбассадорами проекта «ТопБЛОГ» от Подмосковья стали музыкант Бурдаева и спортсмен Корпачев
Амбассадорами проекта «ТопБЛОГ» от Подмосковья стали музыкант и спортсмен
18 июля 2024, 21:05

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

34 амбассадора Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выбраны в 23 регионах страны. Это первый в России образовательный проект для блогеров, сообщили в пресс-службе организаторов проекта.
Официальными представителями стали талантливые и амбициозные авторы социально-значимого и полезного контента. Московскую область будут представлять музыкант из Химок, победитель третьего сезона проекта Екатерина Бурдаева, а также спортсмен из Одинцова, финалист второго сезона Павел Корпачев.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Бурдаева – талантливый энтомузыкант, композитор, обладатель премии Russian World Music Awards. Входит в топ-10 лучших этномузыкантов России, играет на 20 инструментах от балалайки до ханга. Как гуслеблогер продвигает в медиа русскую традиционную культуру, смыслы и ценности русского народа.

Проект «ТопБЛОГ» помог Екатерине осуществить давнюю мечту. В прошлом году она запустила на площадке «Одноклассники» музыкальное шоу «Инструмент Эпохи», которое посмотрели уже более 10 млн человек.
«Именно победа в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вселила в меня уверенность, что развитие соцсетей даёт шанс быть услышанной, продвигать в медиа свои идеи. Меня стали приглашать в шоу и на телевидение в качестве артиста и лектора. Также запустила свой онлайн-курс по обучению», – отметила Бурдаева.
Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Павел Корпачев ведет популярный канал на площадке «Дзен», посвящённый здоровью, тренировкам и правильному питанию. Более 2 тыс. его статей набрали почти 40 млн просмотров, а видеоролики посмотрели порядка 30 млн раз.
«Мой блог – о здоровье, тренировках, питании, мотивации и долголетии. Здесь вы не только найдёте полезную информацию, но и получите поддержку единомышленников», – рассказал Павел.
Участие в проекте «ТопБЛОГ» подарило ему возможность расширить аудиторию. Его приглашают в качестве эксперта в области здорового образа жизни на телепередачи и профильные события.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Жители Московской области могут стать участниками нового сезона проекта, подав заявку на сайте.

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Психолог Шиманская назвала метод недопущения подростковых банд
Психолог Шиманская: Подростков надо организовывать вокруг чего-то
18 июля 2024, 20:13

Фото: iStock/Ridofranz

Психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявила, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
Чтобы такие группы не вели асоциальный образ жизни, их надо правильным образом организовывать, считает специалист.

«Важно, что общество и с точки зрения государства, и с точки зрения родителей, должно осознавать эту необходимость группирования и давать максимум возможностей для этого представления через создание адекватных групп. Создавая площадки, пространства, библиотеки с центрами, воркауты, вокруг которых, кстати говоря, объединяются прекрасные направления», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Шиманская.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов заявлял, что вера людей в современном мире в магов, гадалок и колдунов объясняется их стремлением к успокоению.

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#психолог
#общество
#площадки
#подростки
#воспитание
#безопасность
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В Подмосковье на 60 переходах через пути нанесли предупреждающие надписи
18 июля 2024, 20:07

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 60 переходах через железнодорожные пути в 12 округах Подмосковья нанесли специальные надписи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мы продолжаем принимать меры для повышения безопасности на железной дороге. Надписи гласят: «Сними наушники, отвлекись от телефона». Такие трафареты напоминают пешеходам простые правила безопасности. Будьте внимательны и берегите себя – при переходе, убедитесь, что вблизи нет приближающегося поезда», – отметили в министерстве.
Ранее там отмечали, что с начала года на железнодорожных путях Московской области погибли 95 человек. При этом 53 случая зафиксировано на так называемых «опасных тропах», 30 – на пешеходных переходах, 14 – на железнодорожных платформах.

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#минтранс мо
#безопасность
#переход
#железная дорога
#подмосковье
#московская область
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Гидролог Болгов сравнил чистоту Москвы-реки и Сены
18 июля 2024, 19:56

Фото: iStock/yulenochekk

Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов заявил, что Москва-река чище парижской Сены, поскольку первая является источником водоснабжения.
Он пояснил, что в черте города Москва-река грязнее, чем за его пределами.

Вместе с тем, специалист всё же подчеркнул, что без соответствующих анализов точных выводов и сравнений о чистоте рек делать нельзя.

«Москва-река, так как является источником водоснабжения, гораздо чище Сены, но в черте города поступает большое количество сточных вод, которые чистятся плохо, качество воды становится хуже. Чёткий ответ, конечно, я дать не могу. Передо мной нет анализов Сены и Москвы, раньше видел грязную воду и там, и там», — пояснил в беседе с NEWS.ru Болгов.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований.

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#москва
#река
#качество
#безопасность
#париж
#экология
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Открыта регистрация на историко-культурный форум «Истоки» в Севастополе
18 июля 2024, 19:53

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» пройдёт с 16 августа по 20 сентября в Севастополе, в музейно-археологическом комплексе «Херсонес Таврический». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
Проект «Истоки» объединяет молодёжь, изучающую культуру и традиции России, позволяет получить новый опыт, знания, обрести новые знакомства. Главные цели форума – воспитание уважения к истории своей семьи и традициям, формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания.
«Для молодёжи проект «Истоки» – возможность в неформальной обстановке исследовать своё прошлое, чтобы стать сопричастным к созданию будущего. Ранее более 2 тыс. участников из 87 регионов России прошли образовательные программы центра «Истоки» в городе Печоры. Новая история скоро начнётся во втором центре, который расположится в Севастополе. Приглашаем всех желающих принять участие в форуме», – сказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Форум предусматривает пять заездов: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Путь наставника», «Гармония» и «Школа молодого патриота».

Участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально-значимых проектов от «Росмолодежь.Гранты». Максимальный размер гранта – 1 млн рублей. У участников каждого заезда будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям. Это организация занятости молодёжи, работа с людьми с ОВ3, экологическое просвещение, развитие культурно-образовательной среды и многое другое.

Форум смогут посетить все желающие. Зарегистрироваться и подать заявку на грантовый конкурс можно на платформе федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России».

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#форум
#молодёжь
#регистрация
#гранты
#патриотизм
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Следующий из Дели в Сан-Франциско самолет запросил посадку в аэропорту Красноярска
Самолет Air India запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска
18 июля 2024, 19:46

Фото: iStock/Diy1

Самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.
Согласно информации источника, службы воздушной гавани находятся в полной готовности. Причины запроса посадки в настоящее время остаются неизвестными.

По предварительным данным, борт должен совершить посадку в аэропорту Красноярска в 19:45 мск. Согласно информации экстренных служб, причиной вынужденной посадки послужил сработавший датчик загорания в грузовом отсеке.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса.

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#самолет
#красноярский край
#индия
#аэропорт
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Хамзаев объяснил необходимость наказывать за дискредитацию семейных ценностей
18 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев объяснил инициативу наказывать за дискредитацию семейных ценностей необходимостью выравнивать демографическую ситуацию в стране, а также защищать молодёжь от движения чайлдфри, которое ей сильно вредит.
«Для России семейные ценности — это вопрос выживания. У нас с демографией сложности, мы должны бороться. С глобалистами невозможно играть на их условиях, нам нужно выстраивать механизм, который будет защищать нашу молодежь», — отметил в беседе с NEWS.ru Хамзаев.

По его мнению, такие фразы, как «вас никто не просил рожать» или заявления о том, что не надо плодить нищету, являются дискредитацией семейных ценностей. Подобные высказывания пагубно воздействуют на молодых людей, считает специалист.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко писала в своём блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.

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#россия
#молодёжь
#ценности
#государство
#семья
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