Фаевская провела приём граждан в пункте временного размещения в Подольске

81% населения России не испытывает негативных эмоций к мигрантам, такое же число респондентов не боятся и не тревожатся из-за людей другой национальности. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, лишь 12% человек заявили о негативе к мигрантам.