Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила пункт временного размещения жителей ЛДНР

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская навестила семьи из Луганской и Донецкой народных республик, которые живут в пункте временного размещения на территории оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Проживающие в пункте временного размещения пообщались с Ириной Фаевской, некоторые из них обратились к ней за поддержкой.
Омбудсмен Подмосковья также поговорила с детьми. Сейчас у них летние каникулы, поэтому для ребят каждый день проводят развлекательные мероприятия, включая различные игры и мастер-классы.
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«Одиннадцать человек рассказали мне о волнующих их вопросах. Например, одна женщина попросила помочь ей и ее сыну. Ребенок нуждается в лечении, конечно, мы обязательно поможем. По всем вопросам взяли обращения у заявителей», — сказала Фаевская.
Омбудсмен Подмосковья также поговорила с детьми. Сейчас у них летние каникулы, поэтому для ребят каждый день проводят развлекательные мероприятия, включая различные игры и мастер-классы.
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Лев Каштанов