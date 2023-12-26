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Фаевская вручила благодарность федерального омбудсмена главе Истры Витушевой

26 декабря 2023, 16:29
Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила благодарность главе городского округа Истра Татьяне Витушевой от имени своей федеральной коллеге Татьяны Москальковой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Мне очень приятно вручить награду такого уровня Татьяне Витушевой. Благодарю за неравнодушие и инициативу, за ваш созидательный труд», – сказала Фаевская.
По словам Витушевой, свою работу она выстраивала с учётом запросов жителей муниципалитета. Она уверена, что современные механизмы взаимодействия с населением помогают быстро решать социально-значимые вопросы.


Одно из главных направлений работы в городском округе – помощь семьям участников спецоперации. По инициативе Витушевой был создан первый в области Центр поддержки участников СВО и членов их семей, объединивший 15 волонтёрских пунктов.

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Подмосковная «Система-112» приняла в 2023 году более 12,5 млн вызовов
26 декабря 2023, 17:00

Операторы «Системы-112» обработали в уходящем году более 12,5 млн вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов.
«Каждый день в среднем принималось по 35 тыс обращений. Почти половина звонков требовала реагирования экстренных служб. Больше всего обращений пришлось на скорую помощь – 71% вызовов, 22% – на полицию и ГИБДД. Остальные вызовы относились к газовой службе, пожарной охране и другим службам», – говорится в сообщении.
С начала года большинство заявителей обращались на номер «112» с помощью телефонного звонка – около 11,5 млн. СМС-сообщения оправили порядка 20 тыс раз. Ещё 10 тыс обращений поступило через мобильное приложение «112 МО» и около 9 тыс – с помощью ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Обратиться в «Систему-112» Московской области можно и через чат-бота.

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#московская область
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В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке
Депутат Драпеко призвала не прощать Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке
26 декабря 2023, 16:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Лентой.ру» призвала не прощать российских исполнителей Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту за участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
По её словам, звёзды начали активно извиняться за участие в этом нашумевшем мероприятии только потому, что их новогодние концерты оказались под угрозой отмены. То есть, их волнует лишь риск потерять огромный заработок.

Драпеко призвала на этот новый год не прощать звёзд, заявив, что «погнала бы их отовсюду, чтобы неповадно было».

Такое мнение депутат объяснила тем, что артисты должны быть примером для россиян, в первую очередь, для молодёжи. А участие в подобных мероприятиях делает их «антигероями».

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#звёзды
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В Подмосковье за ночь обработали от гололёда 7,5 тыс км дорог
26 декабря 2023, 16:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области минувшей ночью очистили и обработали противогололёдными материалами 7,5 тыс км дорог. В первую очередь обработке подверглись опасные участки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В работах были задействованы более 1 тыс дорожников и около 500 единиц снегоуборочной техники. Оперативный штаб круглосуточно отслеживает ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он напомнил, что во вторник в Московском регионе ожидается плюсовая температура. Местами возможен снег, на дорогах прогнозируется гололедица.

В министерстве призвали автомобилистов быть внимательнее в населённых пунктах, не совершать резких манёвров и не спешить. В случае ДТП или другой чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

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#московская область
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Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками
26 декабря 2023, 16:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали рыбакам воздержаться от выхода на лед в оттепель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Профилактические рейды были приведены сотрудниками службы на водоемах городских округов Шаховская и Клин.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили население о том, что лед в эти дни начинает интенсивно таять, поэтому риск провалиться в холодную воду существенно увеличился. Спасатели посоветовали любителям зимних развлечений не пренебрегать мерами безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. <…> Также напомнили о способах самоспасения при провале под лед и разъяснили порядок оказания помощи человеку, угодившему в ледяную полынью», — отметил замачальника территориального управления Андрей Образцов.

Также в ведомстве также подчеркнули, что стоит полностью отказаться от посещения водных объектов в период оттепелей.

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#подмосковье
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У замглавы офиса Зеленского обнаружили квартиру размером с торговый центр
В декларации замглавы офиса Зеленского Шурмы нашли квартиру размером с ТЦ
26 декабря 2023, 16:07

Фото: iStock/alzay

В декларации заместителя главы офиса украинского президента Ростислава Шурмы числится квартира размером с торговый центр. Такую информацию нашли журналисты-расследователи YouTube-проекта BIHUS.Info.
Отмечается, что квартира площадью свыше 710 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе и оценивается в более чем 178 миллионов рублей. Собственником недвижимости выступает жена Шурмы.

Вместе с тем, в данном жилом комплексе у замглавы офиса Зеленского находится во владении ещё одна квартира размером в 53,2 квадратных метров, а также два парковочных места. Уточняется, что всё это имущество было приобретено в 2020 году.

Также журналисты нашли информацию о том, что уже занимая должность замглавы офиса, Шурма одолжил своему родному брату порядка 163 миллионов гривен, а жена добавила ещё 43 миллиона.

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#депутат
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Свыше 8 тысяч объектов областной недвижимости проверили в рамках мониторинга
26 декабря 2023, 15:49

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В Подмосковье за год провели мониторинг более 8 тыс. объектов областной недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В 2023 году было обследовано примерно 8 тысяч объектов недвижимости на территории Московской области, которая находится в региональной собственности.

«С Февраля 2023 года было осмотрено 8055 объектов недвижимости.<…>Выявлено при этом 809 неиспользуемого имущества, из них 22 – это земельные участки и 787 объектов недвижимости. <…> Основная задача самообследования, которая стоит перед ведомством, — вся имеющаяся недвижимость должна приносить как пользу, так и прибыль, но ни в коем случае не оставаться неиспользованной и тем более в запущенном состоянии», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Стоит отметить, что внутреннее положение по мониторингу неиспользуемого движимого и недвижимого имущества можно будет разрабатывать минитсерствам самостоятельно.

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#минимущества
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Центр подготовки операторов и техников БПЛА открыли в Подмосковье
26 декабря 2023, 15:30

Фото: пресс-служба Росгвардии

В подмосковной Росгвардии открылся центр подготовки операторов и техников БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Центр был открыт на базе одного из спецподразделений Росгвардии Московской области.

«Программа курса включает в себя обучение на симуляторах, теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку — каждый пилот должен досконально знать техническую часть, уметь обслуживать и ремонтировать аппараты, а также основную систему полетных программ<…> Кроме того, обучаемые получают навыки противодействия дронам различного типа», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что во время практики обучающиеся получают навыки различной разведки,отрабатывают полеты над пересеченной местностью и маневрирование в городских условиях.

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В новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта
26 декабря 2023, 14:58

Фото: istockphoto / LeManna

Как будет работать общественный транспорт Подмосковья в новогодние праздники рассказали жителям региона. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В новогодние праздники на маршрутах московской области будут работать 7 тыс. автобусов.

30 и 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию будней, а с 1 по 8 января - по расписанию субботы. Также в ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет продлен до трех часов ночи.

«Пригородные электропоезда в эти дни также будут ездить по специальному новогоднему графику: 29 декабря — по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что ЦППК также было увеличено количество дополнительных поездов и экспрессов до 161.Кроме этого, Минтранс настоятельно рекомендует заранее планировать поездки и покупать билеты.

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#минтранс
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Опрос: Чаще всего россияне дарят коллегам чай и кофе на Новый год
26 декабря 2023, 14:54

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Совместно исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney» показало, что самыми популярными новогодними подарками россиян для коллег стали наборы с чаем и кофе.
Также наши сограждане любят дарить сладости и ёлочные и новогодние украшения.

«17% респондентов дарили коллегам книги, а 14% опрошенных преимущественно приобретали парфюмерию и косметику. По 9% участников опроса выбирали в качестве подарка наборы для творчества или тёплые вещи (перчатки, шарф)», — приводит RT текст исследования.

При этом, у большинства опрошенных лимит суммы на подарок составил до тысячи рублей.

В опросе приняли участие более 3,6 тыс. человек старше 18 лет со всей России.

Ранее выяснилось, что россияне среди всех новогодних традиций больше всего любят встречи с родными и друзьями, а также украшение ёлки.

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