Фаевская вручила благодарность федерального омбудсмена главе Истры Витушевой

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила благодарность главе городского округа Истра Татьяне Витушевой от имени своей федеральной коллеге Татьяны Москальковой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Мне очень приятно вручить награду такого уровня Татьяне Витушевой. Благодарю за неравнодушие и инициативу, за ваш созидательный труд», – сказала Фаевская.По словам Витушевой, свою работу она выстраивала с учётом запросов жителей муниципалитета. Она уверена, что современные механизмы взаимодействия с населением помогают быстро решать социально-значимые вопросы.
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Лора Луганская