Файзова из СИЗО привезли к квартире в Красногорске, которую снимали террористы

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Участника нападения на «Крокус Сити Холл» привезли к квартире в Красногорске, которую террористы снимали перед терактом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому в ЖК «Большое Путилково». Они проводят следственные действия с 19-летним террористом Мухаммадсобиром Файзовым, которого вынесли из автомобиля на руках и пересадили на каталку.
Квартира, по данным следствия, принадлежит повару Алишеру Касимову, которого несколько дней назад арестовал Басманный городской суд Москвы.
Следственный комитет РФ также сообщил о том, что удалось установить связи террористов в украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте. По этому делу задержан ещё один подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов.
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Квартира, по данным следствия, принадлежит повару Алишеру Касимову, которого несколько дней назад арестовал Басманный городской суд Москвы.
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Анастасия Чинкова