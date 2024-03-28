Исполнителей теракта в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов

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Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» внесены в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.
Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова внесли в перечень террористов и экстремистов за исполнение теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ранее сообщали, что у фигурантов взяли кровь на экспертизу. Результаты показали, что каждый принимал психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Название наркотика не озвучивалось.
Напомним, что вечером 22 марта в «Коркус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать посетителей. Спустя некоторое время они подожги концертный зал и пытались скрыться.
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Ранее сообщали, что у фигурантов взяли кровь на экспертизу. Результаты показали, что каждый принимал психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Название наркотика не озвучивалось.
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Дана Игумнова