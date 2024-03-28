СК: Задержан ещё один подозреваемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле»

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Следователям удалось установить и задержать ещё одного подозреваемого, участвовавшего в финансировании боевиков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили представители СК.
Также отмечается, что следователям удалось вычислить наличие «украинского следа» в теракте. Сообщается, что боевикам на счета поступали большие суммы денег и криптовалюты с территории Украины.
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