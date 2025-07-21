В Троицком округе Москвы загорелся 16-этажный жилой дом

21 июля 2025, 06:50

SHOT: В Троицком округе Москвы после громкого хлопка загорелся 16-этажный жилой дом

Фото: iStock/photovs

В Троицком округе Москвы после громкого взрыва вспыхнул пожар в жилом доме. Огонь охватил верхний этаж и крышу 16-этажного здания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.