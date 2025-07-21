В Троицком округе Москвы загорелся 16-этажный жилой дом
В Троицком округе Москвы после громкого взрыва вспыхнул пожар в жилом доме. Огонь охватил верхний этаж и крышу 16-этажного здания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Инцидент произошел около 05:50 (мск) утра в ЖК «Престиж» рабочего поселка Киевский. Очевидцы услышали сильный хлопок, после чего заметили пламя на верхнем этаже и крыше высотки.
Экстренные службы оперативно прибыли на место, чтобы ликвидировать возгорание. Данных о пострадавших пока не поступало, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что пассажирка машины получила тяжелейшую травму во время жёсткого ДТП в Приморье. Металлическая труба пробила девушке лицо насквозь. Инцидент произошёл в Лесозаводске на улице Челюскина.
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