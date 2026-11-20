20 ноября 2026, 14:27

Дизайнер Кузнецова: в новогоднем декоре важны натуральные материалы и минимализм

Фото: iStock/Svetlana Vysokos

Новогодний декор в 2026 году будет строиться на теплых оттенках, натуральных материалах и минимализме. Вместо обилия блестящих украшений дизайнеры советуют выбирать фактурный текстиль, сдержанные цветовые сочетания и мягкое освещение. Об актуальных тенденциях оформления интерьера «Известиям» рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.