Фактурный текстиль и мягкое освещение: главные тренды новогоднего декора 2027 года
Новогодний декор в 2026 году будет строиться на теплых оттенках, натуральных материалах и минимализме. Вместо обилия блестящих украшений дизайнеры советуют выбирать фактурный текстиль, сдержанные цветовые сочетания и мягкое освещение. Об актуальных тенденциях оформления интерьера «Известиям» рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.
По словам эксперта, популярность набирают теплый минимализм, скандинавский эко-стиль и неоклассика. Главный антитренд — использовать все праздничные украшения одновременно: декор должен гармонировать с интерьером, а не перегружать его.
В цветовой гамме привычный ярко-красный уступает место глубокому бордо и бургунди, шалфейному зеленому, сливочному и теплому кашемировому оттенкам. Дополнить их можно матовым золотом и латунью. Для классических интерьеров подойдут также бархат и хрусталь, а для современных пространств с деревянными элементами — монохромные композиции.
Особое внимание дизайнер рекомендует уделить елке: ее размер должен соответствовать площади комнаты и высоте потолков. Для просторных гостиных подойдут пышные деревья высотой от 2,2 м, а для небольших помещений — узкие ели или композиции в напольных вазах. При этом важно не загромождать проходы и не перекрывать источники света.
В оформлении стоит отдавать предпочтение натуральным фактурам: сочетать дерево со стеклом, бархат и шерсть — с латунью, а живую хвою — со свечами. Вместо пластиковых украшений эксперт советует использовать подсвечники из камня и металла, льняной и бархатный текстиль, матовое стекло и хвойные композиции.
Для создания уютной атмосферы подойдут гирлянды с теплым светом температурой 2700–3000 К и тонким проводом. Холодные светодиоды и разноцветные мигающие огни дизайнер считает источником визуального шума. Дополнить освещение можно свечами из соевого или пчелиного воска.
Ксения Кузнецова также оценила стоимость праздничного оформления. Базовое обновление интерьера с заменой текстиля, гирляндами и декоративными элементами обойдется в 20–50 тыс. рублей. Полное оформление квартиры площадью 70–100 кв. м под ключ потребует от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.
При этом дизайнер советует не менять весь декор ежегодно: качественную елку и подсветку можно использовать несколько сезонов, постепенно дополняя оформление новыми игрушками и памятными украшениями.
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