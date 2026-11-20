Психолог назвала причины тревоги из-за незавершённых дел перед Новым годом
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала, как избавиться от чувства вины за невыполненные планы к Новому году.
В беседе с «Известиями» Крашкина заявила, что конец года обычно воспринимается как рубеж для подведения итогов. По её словам, когда реальность не совпадает с ожиданиями, появляются разочарование и чувство вины.
«Человек нередко сосредотачивается исключительно на невыполненных планах, забывая об обстоятельствах, которые влияли на его возможности. Дополнительное давление создаёт общественное ожидание, что к Новому году необходимо завершить все дела, решить накопившиеся проблемы и начать следующий год с чистого листа. Из-за этого даже обычные рабочие и бытовые задачи начинают казаться срочными», — пояснила врач.Психотерапевт рекомендует разделить незавершённые дела по важности: часть выполнить до конца года, часть перенести на январь, от части отказаться. Кроме того, она советует не оценивать год только по количеству выполненных задач — работа, забота о близких и преодоление трудностей тоже являются результатом.