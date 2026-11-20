20 ноября 2026, 13:18

Фото: Istock/Drazen Zigic

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала, как избавиться от чувства вины за невыполненные планы к Новому году.





В беседе с «Известиями» Крашкина заявила, что конец года обычно воспринимается как рубеж для подведения итогов. По её словам, когда реальность не совпадает с ожиданиями, появляются разочарование и чувство вины.



«Человек нередко сосредотачивается исключительно на невыполненных планах, забывая об обстоятельствах, которые влияли на его возможности. Дополнительное давление создаёт общественное ожидание, что к Новому году необходимо завершить все дела, решить накопившиеся проблемы и начать следующий год с чистого листа. Из-за этого даже обычные рабочие и бытовые задачи начинают казаться срочными», — пояснила врач.