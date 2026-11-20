«В открытом виде»: Флорист раскрыла главный секрет выбора живой новогодней ели
Флорист Ястова объяснила, как выбрать живую новогоднюю ёлку
Флорист Елизавета Ястова рассказала, на что обращать внимание при выборе живой новогодней ёлки.
В беседе с изданием «Абзац» специалист рекомендовала смотреть на цвет и мягкость иголок, густоту ветвей и состояние хвои.
«Главное — видеть её в открытом виде. Иголки должны быть мягкие, зелёные, не жёлтые. Можно её немножко потрясти и проверить, осыпается она или нет. Когда мы перенесём её с холода и поставим дома в тепле, часть иголок будет осыпаться из-за перепада температуры. Но если на морозе сильно сыпется, значит, она уже повреждена», — пояснила Ястова.Флорист подчеркнула: чтобы ёлка дольше оставалась свежей, нужно обновить срез ствола перед установкой в воду — так дерево лучше впитывает влагу. Отсутствие выраженного хвойного аромата на морозе, по её словам, не должно настораживать.