МосОблЕИРЦ предупреждает о новой схеме мошенничества

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«В корпусах расположено 583 квартиры. Теперь дольщики смогут оформить своё право собственности, зарегистрироваться, прикрепиться к поликлиник, записать детей в школу или детский сад и совершать другие юридические действия», — говорится в сообщении.Общая площадь двух новостроек составляет свыше 45 тысяч квадратных метров. У входа организованы колясочные с местами для парковки велосипедов и самокатов, кроме того, предусмотрена комната для консьержа. Помещения на первом этаже предназначены для магазинов, кафе и прочих коммерческих объектов.
Фото: iStock/Diy1
«Звонящие обращаются к абоненту по имени и отчеству, могут даже назвать его адрес. Если человек соглашается на замену счётчиков, ему приходит сообщение с номером заказа. Затем мошенники заявляют, что им нужен номер СНИЛС или скан паспорта, и после этого на телефон жертвы приходит код подтверждения, который, якобы, следует продиктовать собеседнику. На самом деле это код доступа гражданина к его аккаунту на «Госуслугах», с его помощью мошенники получают доступ ко всем персональным данным абонента», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что если поступает такой звонок, разговор следует немедленно прервать, не выполняя никаких требований собеседника. Нельзя сообщать никому свои персональные данные, а всю информацию нужно проверять самостоятельно в надёжных источниках.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«В настоящее время на объекте ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж оконных блоков и витражей, обустройство инженерных систем. Строительство идёт в соответствии с принятым графиков», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, в трёхэтажном детском саду общей площадью около двух с половиной тысяч квадратных метров можно будет разместить шесть групп, для каждой из которых предусмотрены свои спальни, буфетные, санузлы и раздевалки. Кроме того, в здании будут физкультурный и музыкальный залы, кружковая, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и медпункт.
Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»
Фото: Министерство социального развития Московской области
Из 579 детей-сирот, обеспеченных жильём, только 94 решили воспользоваться квартирой по договору специального найма.«У нас в регионе действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили более 8 тысяч сирот, а очередность на квартиры у нас и вовсе отсутствует. В этом году мы уже обеспечили жильем почти 600 детей-сирот. Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Фото: Министерство социального развития Московской области
Фото: Министерство социального развития Московской области
«Сложности с проездом зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ярославское. Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Рублёво-Успенское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали 1,1 млн машин, что на один процент больше средних значений прошлого месяца.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов