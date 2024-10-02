В Подмосковье установили график работы личного кабинета и приложения МосОблЕИРЦ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ, а также мобильное приложение подмосковного расчётного центра теперь недоступны по ночам — с 23:00 до 6:00, это связано со значительным увеличением числа клиентов электронных сервисов и, соответственно, увеличением нагрузки на систему: перерыв необходим для обеспечения работы без сбоев, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального Московской области.
«Для обеспечения качественной работы сервисов и безопасности данных, в настоящий момент личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00 и недоступны в ночные часы с 23:00 до 6:00», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что с помощью онлайн-сервисов МосОблЕИРЦ жители могут передавать показания счётчиков, без комиссии оплачивать ЖКУ, получить подробную информацию о начислениях, а также получить коммунальные бонусы и проконсультироваться со специалистом.
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