Фанат Хабиба Нурмагомедова выставил его именной Mercedes на срочную продажу

Фото: iStock/SergeyTikhomirov
Именной Mercedes-Benz AMG GT экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова срочно продают за 16 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Нурмагомедов продал свой элитный автомобиль поклоннику ещё в 2022 года. Однако новый владелец решил не переоформлять машину на своё имя, чтобы в паспорте транспортного средства фигурировало имя Нурмагомедова. Всё это время автомобиль стоял на парковке, на нём никто не ездил.
Однако всё изменилось 5 июля, когда в отношении спортсмена ФНС возбудила исполнительное производство на 79,4 миллиона рублей за неуплату налогов. Нынешний владелец авто побоялся, что приставы заберут машину, поэтому решил её продать сначала за 20 миллионов рублей, а затем – за 16 миллионов.
Кроме того, владелец рассматривает возможность обмена спорткара на однокомнатную квартиру в Москве или трёхкомнатную в Махачкале.
На капоте автомобиля выгравировано имя первого владельца.
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Однако всё изменилось 5 июля, когда в отношении спортсмена ФНС возбудила исполнительное производство на 79,4 миллиона рублей за неуплату налогов. Нынешний владелец авто побоялся, что приставы заберут машину, поэтому решил её продать сначала за 20 миллионов рублей, а затем – за 16 миллионов.
Кроме того, владелец рассматривает возможность обмена спорткара на однокомнатную квартиру в Москве или трёхкомнатную в Махачкале.
На капоте автомобиля выгравировано имя первого владельца.
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Анастасия Чинкова