Налоговая наложила арест на счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Счета Хабиба Нурмагомедова арестованы из-за долга в размере 297 миллионов рублей, сообщили в Mash.
Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих бойцу.
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Завершив карьеру бойца смешанных единоборств, Хабиб Нурмагомедов решил посвятить себя бизнесу. Он начал активно заниматься предпринимательской деятельностью: выступал в качестве представителя компаний, проводил лекции и основал несколько десятков фирм.
Одной из закрытых компаний было ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.
Причиной закрытия стали недостоверные сведения в официальных документах. В результате счёт компании был заблокирован, а также заблокирован счёт благотворительного фонда, связанного с этой компанией.
Аналогичная ситуация может произойти и с Eagle FC. Его счёт был заблокирован вместе со счётом благотворительного фонда. В настоящее время «Орёл» активно инвестирует своё свободное время в развитие отелей в Турции и стартапов в ОАЭ.
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Мира Полтева