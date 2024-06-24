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Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста с его бойцовской школой

Нурмагомедов подтвердил, что дагестанский террорист тренировался в его школе
24 июня 2024, 19:09
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста, совершившего атаки в Махачкале и Дербенте, со школой боевых искусств Eagles MMA. Его слова передает Ruptly.
Спортсмен подтвердил, что террорист посещал его школу, но отметил, что тот был всего на одной тренировке.

«Он не воспитанник нашей школы, это абсолютно ложное утверждение», — сказал он.


Нурмагомедов осудил теракт, назвав его зверством.

Ранее Нурмагомедов также высказался по поводу терактов в Дагестане, призвав людей беречь себя и своих близких.

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#теракт
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«112»: В России зафиксирован первый случай смерти от ботулизма
24 июня 2024, 18:58

Фото:IStock/Soumen Hazra

В России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма. Об этом пишет Телеграм-канал «112».
По данным канала, погибшим оказался 21-летний парень, который умер в Костромской области. Заразился ботулизмом он, когда поехал в Нижний Новгород. Сообщается, что там он ел салат лобио.

Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.

Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавший
#нижний новгород
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Подмосковные волонтёры привезли к месту пожара во Фрязине воду и молоко
24 июня 2024, 18:51

Фото: пресс-служба «Волонтёров Подмосковья»

Волонтёры Московской области привезли на место крупного пожара в административном здании во Фрязине воду и молоко. Об этом сообщили в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья».
«Привезли воду, молоко. Сейчас будут выдавать пожарным, спасателям МЧС и врачам», – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар возник в понедельник днём в бывшем здании НИИ «Платан» в промзоне подмосковного Фрязина. Огонь охватил несколько этажей, площадь возгорания превысила 4,5 тыс. кв. м.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек. Один из пострадавших в результате пожаре во Фрязине – в тяжёлом состоянии в реанимации, отметил глава региона.

Вместе с тем позже телеграм-канал 112 написал, что число погибших во время пожара, по предварительным данным, выросло до восьми человек. Однако официального подтверждения этих данных пока не поступало.

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#андрей воробьёв
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Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов
Исламовед Ярлыкапов: почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает ИГ*
24 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/zabelin

Российский исламовед, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов сообщил, что почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает действия Исламского государства*, но в нем есть странности, передает «Лента.ру».
Эксперт подчеркнул, что при совершении атаки террористы не использовали символику запрещенной организации. По словам Ярлыкапова, возможно, преступники уже отказались от символики.

Он добавил, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедший террористический акт, поэтому следует подождать и посмотреть, что произойдет далее.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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#операции
#дагестан
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Стало известно, что США координировали теракт в Дагестане
Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракт в Дагестане координировали спецслужбы США
24 июня 2024, 18:08

Фото: iStock/Barks_japan

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что теракты в России координируются спецслужбами недружественных стран. Об этом пишет Общественная служба новостей
Гончаров сказал, что Северный Кавказ для нас является неприятной точкой, где есть проблемы. Ситуация, которая произошла в Дагестане — это продолжение того, что происходит на постоянной основе. По его словам, сейчас Россию не оставят в покое ее противники — НАТО, США, и Украина.

«То, что произошло в Дагестане — это в любом случае координируют спецслужбы Америки, а может быть, и Украины. Такие всплески — это не какая-то случайность, это скоординированные действия, которые, я думаю, наше следствие выявит», — рассказал он Общественной Службе Новостей.

Президент Ассоциации заявил, что прекратить теракты без побед Российской Федерации на фронте невозможно. По его мнению, 6 миллионов беженцев с Украины, как и вербовочная сеть СБУ и ГУР Украины, представляют угрозу.

Напомним, что 23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, в результате чего начался пожар. Здания сгорели. Нападение было совершено боевиками и на Махачкалу, обстрелу подвергся пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#сша
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#сбу
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В лесу под Волоколамском нашли три боеприпаса времён ВОВ
24 июня 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три старых проржавевших боеприпаса обнаружил в лесу в районе деревни Вашурино Волоколамского городского округа мужчина во время сбора грибов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Грибник, нашедший взрывоопасные предметы, сообщил об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как ручные гранаты времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили ручные гранаты в специальный контейнер, перевезли в безопасное место и уничтожили, соблюдая технику безопасности.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса провели патрулирование несанкционированных мест купания, проверки состоялись на 40 водоёмах в 21 городском округе Московской области.

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#волоколамский район
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Охрану синагоги в Махачкале убрали за несколько дней до теракта
Валерий Дибияев: жертв теракта в Махачкале могло быть больше
24 июня 2024, 17:52

Фото: IStock/Evgeniy Akimenko

Пост охраны убрали из синагоги в Махачкале незадолго до трагедии, сообщил председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев «Газете.Ru».
«Охраны не было два-три дня. Но в любом случае, это две лишние жертвы, не дай Бог», — сказал он.

Информацию подтвердил корреспонденту «Газеты.Ru» житель Махачкалы — по его словам, охрану убрали «недавно».

Ранее Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника.

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования семьям погибших и связал теракт с погромами в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года.

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#дагестан
#жертвы
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Воробьёв: один пострадавший при пожаре во Фрязине находится в реанимации
24 июня 2024, 17:29

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Один из пострадавших в результате пожаре во Фрязине – в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Один из пострадавших, 34-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязине. Его подключили к ИВЛ. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели. От госпитализации они отказались, их жизни ничто не угрожает», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
По его словам, на месте ЧП работают 16 бригад скорой помощи.

Ранее Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек.

Все подробности ЧП во Фрязине читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#фрязино
#пожар
#московская область
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#андрей воробьёв
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Губернатор Воробьёв: пожар во Фрязине унёс жизни двух человек
24 июня 2024, 17:13

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек в результате пожаре во Фрязине.
«К сожалению, при пожаре во Фрязине погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой помощи», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Площадь пожара тем временем достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили ТАСС в экстренных службах.

Все подробности ЧП во Фрязине читайте в материале «Радио 1».

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Губернатор Воробьёв раскрыл подробности пожара в административном здании во Фрязине

В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар
#пожар
#подмосковье
#московская область
#мчс
#фрязино
#андрей воробьёв
#губернатор
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Минимум два человека погибли во время пожара во Фрязино
24 июня 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Distortion Media

В жилом доме в Подмосковье произошел пожар, в результате которого погибли минимум два человека.
Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел во Фрязино.

Один из погибших попытался спастись, выпрыгнув из окна, другой упал, уже получив критические ожоги.



Второй взрыв прозвучал в здании, и площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров.

Еще двое, находившиеся внутри здания, предположительно, тоже погибли.

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