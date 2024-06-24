Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста с его бойцовской школой

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста, совершившего атаки в Махачкале и Дербенте, со школой боевых искусств Eagles MMA. Его слова передает Ruptly.
Спортсмен подтвердил, что террорист посещал его школу, но отметил, что тот был всего на одной тренировке.
Нурмагомедов осудил теракт, назвав его зверством.
Ранее Нурмагомедов также высказался по поводу терактов в Дагестане, призвав людей беречь себя и своих близких.
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«Он не воспитанник нашей школы, это абсолютно ложное утверждение», — сказал он.
Нурмагомедов осудил теракт, назвав его зверством.
Ранее Нурмагомедов также высказался по поводу терактов в Дагестане, призвав людей беречь себя и своих близких.
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Артем Кузьмин