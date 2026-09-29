Фанаты МакSим из Калининграда готовят коллективный иск

29 сентября 2026, 23:41

Фанатам МакSим из Калининграда не возвращают деньги за отмену концерта

Фото: iStock/cookelma

Выступление певицы МакSим, запланированное в Калининграде на 2 августа, сорвалось, а поклонники до сих пор не смогли вернуть деньги за отменённый концерт. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».