Фанаты МакSим из Калининграда готовят коллективный иск
Выступление певицы МакSим, запланированное в Калининграде на 2 августа, сорвалось, а поклонники до сих пор не смогли вернуть деньги за отменённый концерт. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Артистка оказалась в больнице, а мероприятие перенесли на 28 сентября. Однако организатор ООО «Шоу Кэмп» не выполнил необходимые условия для проведения шоу. В частности, не была подготовлена площадка, не соблюдён райдер команды певицы, а также не оплачены билеты и проживание для её коллектива. В результате концерт пришлось отменить.
Ещё в июле поклонники начали сдавать билеты. Покупателям пообещали вернуть деньги в течение 20 дней, но спустя два месяца средства так и не поступили, а обращения к организатору и билетному оператору остались без ответа. После подачи официальной претензии реакции также не последовало. Сейчас зрители планируют подать коллективный иск в суд.
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