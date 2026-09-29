В споре о концертах Канье Уэста в Петербурге поставлена точка

29 сентября 2026, 17:11

Access Opera: Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября не состоятся

Канье Уэст (Фото: Инстаграм*/kanyewest.cl)

Концерты американского рэпера Канье Уэста, также известного под псевдонимом Ye, 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге не состоятся. Об отмене сообщил американский партнер его мирового тура — агентство Access Opera.





По словам основателя компании Джона Бертона, по всем вопросам, связанным с возвратом денежных средств за билеты, необходимо обращаться в Say Agency.

«Это будет последнее заявление Access Opera по этому вопросу», — заключил он.