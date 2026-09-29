В споре о концертах Канье Уэста в Петербурге поставлена точка
Access Opera: Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября не состоятся
Концерты американского рэпера Канье Уэста, также известного под псевдонимом Ye, 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге не состоятся. Об отмене сообщил американский партнер его мирового тура — агентство Access Opera.
По словам основателя компании Джона Бертона, по всем вопросам, связанным с возвратом денежных средств за билеты, необходимо обращаться в Say Agency.
«Это будет последнее заявление Access Opera по этому вопросу», — заключил он.Изначально концерты планировали провести на «Газпром Арене». Позже площадка заявила, что не заключала договор аренды с организатором и не сможет принять выступления. После этого «Газпром Арена» и Say Agency публиковали противоречившие друг другу заявления о судьбе концертов, пока выступления в Санкт-Петербурге вовсе не исчезли из официального расписания мирового тура рэпера.
Сейчас Канье Уэст выступает в рамках мирового тура Ye Live Concert Tour в поддержку своего двенадцатого альбома Bully, вышедшего в конце марта. Россия также входила в этот маршрут.