Сомнологи назвали худшее время для сна

29 сентября 2026, 22:39

Сомнолог Роршайб: засыпание после полуночи повышает риск развития диабета

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сомнологи Алекс Димитриу и Челси Роршайб назвали худшее время отхода ко сну. Их слова приводит журнал Eating Well.