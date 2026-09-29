Сомнологи назвали худшее время для сна
Сомнологи Алекс Димитриу и Челси Роршайб назвали худшее время отхода ко сну. Их слова приводит журнал Eating Well.
Врачи сошлись во мнении, что засыпание после полуночи нарушает циркадные ритмы организма, влияет на критические фазы сна и может быть связано с повышенным риском долгосрочных проблем со здоровьем. Как рассказал Роршайб, люди, часто засыпающие послеполуночи, более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения, слабоумия и депрессии.
Со временем постоянный поздний отход ко сну может обернуться хронической бессонницей. Димитриу уточнил, что такие нарушения связаны с выработкой мелатонина и кортизола — гормонов, помогающих человеку заснуть и проснуться. По его словам, позднее засыпание нарушает фазу медленного сна, во время которой восстанавливается организм и закрепляются воспоминания. Глубокий сон приходится в основном на первую половину ночи, поэтому чем позже человек ложится, тем меньше его остается.
Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что лунатизм может возникать из-за недосыпа и стресса. По его словам, это состояние не всегда поддается прямому лечению.
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