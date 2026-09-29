Названа дата старта отопительного сезона в Наро-Фоминске
Подача тепла в многоквартирные дома Наро‑Фоминского городского округа начнётся с 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Уже подписано соответствующее постановление, и коммунальщики активно готовятся к запуску систем отопления в МКД.
К отопительному сезону готовились весь год: проводили гидравлические испытания, ремонтировали участки теплосетей, проверяли оборудование котельных.
Жителей просят с пониманием отнестись к процессу запуска систем. В первые дни возможны локальные корректировки, связанные с удалением воздуха из стояков и выравниванием давления в сетях.
«Если в квартире долгое время не появляется тепло, специалисты рекомендуют в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию. Именно УК отвечает за внутридомовые системы и может оперативно решить возникающие вопросы», – подчеркнули в администрации.Там добавили, что контактные данные управляющей организации указаны в платёжных документах и на информационных стендах в подъездах.