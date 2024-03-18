Фархан Хак: ООН продолжит взаимодействовать с новым правительством России

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ООН продолжит взаимодействовать с новым правительством России, когда оно будет сформировано. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак, пишет ТАСС.
В понедельник 18 марта дипломату задали вопрос, намерен ли сам генеральный секретарь Антониу Гутерриш связываться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что ООН будет действовать в соответствии со «стандартными процедурами», когда российское правительство будет сформировано.
Ранее сообщалось, что МИД Германии после президентских выборов в России анонсировал, что не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Причина такой деятельности - непризнание Германией российских выборов легитимными.
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«У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством [России] и будем дальше делать это», — сказал Фархан Хак.
Ранее сообщалось, что МИД Германии после президентских выборов в России анонсировал, что не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Причина такой деятельности - непризнание Германией российских выборов легитимными.
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Мария Федоровцева