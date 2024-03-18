МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности

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МИД Германии после президентских выборов в России не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
«Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина"», — так на вопрос журналистов, о том, как же все-таки будут называть российского президента в официальных заявлениях.
При этом Фишер сказал, что «не помнит», чтобы МИД Германии в последнее время обозначал должность российского лидера.
Напомним, представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России легитимными.
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Элина Позднякова