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Полянский: «Риторика Парижа рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны»

18 марта 2024, 20:05
Фото: iStock/solarseven

Фото: iStock/solarseven

Риторика властей Франции может способствовать ввержению всего мира в пучину ядерной войны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет RT.
Дипломат поделился своим мнением на заседании Совета Безопасности на тему «Ядерное разоружение и нераспространение».

«Видим и нарастание безответственной риторики в Париже, рискующее ввергнуть мир в пучину ядерной войны», — сказал Дмитрий Полянский.

Условия использования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине, власти РФ ее неукоснительно придерживаются. При этом политик обратил внимание, с какой легкостью представители европейских держав говорят о своей готовности нажать на «ядерную кнопку». Полянский счел необходимым включить в перечень подобных прецедентов действия властей в Лондоне, в Пентагоне, в Израиле и во Франции.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры высказали обеспокоенность тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.

Французский лидер Эммануэль Макрон стал делать массу громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву. Поднималась тема отправки украинских войск на Украину для помощи ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Все свои действия он корректирует исходя из «реакции Владимира Путина на них и возможных за этим последствий».

Однако, в понедельник 18 марта власти Германии шокировали общественность рядом провокационных заявлений, в числе которых — МИД Германии после президентских выборов в России не признает процесс голосования легитимным и не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.

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#франция
#германия
#россия
#ядерное оружие
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США намерены обсудить с Россией и КНР вопросы контроля над вооружениями
18 марта 2024, 19:48

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты прямо сейчас готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации она сказала, что РФ и КНР достаточно сказать «да», чтобы такие переговоры начались. Она призвала своих традиционных геополитических противников сесть за стол переговоров «в духе доброй воли».

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему переговоров с США о стратегической стабильности. Российский лидер назвал эти разговоры предвыборной демагогией. Он указал, что США с одной стороны призывают к поражению России, а с другой стороны якобы хотят вести с ней переговоры, что выглядит абсурдно и является невозможным. Путин также напомнил, что США по-прежнему блокируют предложение России о предотвращении размещения оружия в космосе, которое лежит в Белом доме уже 15 лет.

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#сша
#владимир путин
#президент
#лидер
#рф
#переговоры
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Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт на Красной площади, посвященный воссоединению Крыма с Россией.
Глава государства поздравил россиян с праздником и заявил, что Крым – это не только стратегически важная территория и гордость России, это прежде всего люди.

Он также отметил, что путь новых регионов на Родину оказался тяжёлым и трагичным, однако он был пройден. Владимир Путин вместе с артистами и тысячей россиян, которые собрались на площади, исполнил гимн России.

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#владимир путин
#крым
#россия
#концерт
#красная площадь
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Захарова: Отказ МИД ФРГ указывать должность Путина говорит об «острых фобиях»
18 марта 2024, 19:28

Фото: сайт Кремля

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления дипведомства ФРГ о нежелании указывать должность Владимира Путина в обращениях и официальных документах. Об этом она написала в Telegram-канале.
Захарова высказала мнение, что подобная риторика в немецком государстве является результатом «острых фобий».

«Красным цветком Багира называл огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо», — красноречиво сформировала свою мысль представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности. Власти Германии также высказали свое недовольство итогами выборов президента России, подчеркнув отсутствие в них легитимности.

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#германия
#выборы
#владимир путин
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МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
18 марта 2024, 18:22

Фото: iStock/bluejayphoto

МИД Германии после президентских выборов в России не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
«Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина"», — так на вопрос журналистов, о том, как же все-таки будут называть российского президента в официальных заявлениях.

При этом Фишер сказал, что «не помнит», чтобы МИД Германии в последнее время обозначал должность российского лидера.

Однако РИА Новости заметило, что на сайте немецкого МИД в разделе информации о России Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.

Напомним, представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России легитимными.

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#выборы
#владимир путин
#президент
#мид
#германия
#фрг
#письма
#новости
#всу
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Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу
Путин: нужно продолжать совместную работу и продвижение идей для развития России
18 марта 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства подчеркнул необходимость продолжения активной совместной работы в парламенте и продвижения идей, способствующих развитию России.
«Нам следует продолжать активную совместную работу в парламенте страны, усилия по продвижению тех идей, реализация которых приблизит нас к решению перед Россией стоящих задач», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что избиратели рассказывали кандидатам в президенты РФ, чего они ожидают от властей.

Напомним, на пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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#владимир путин
#пост
#страны
#сво
#рф
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Аналитик Беляев назвал «путём самоубийцы» отказ Украины от транзита газа РФ
18 марта 2024, 17:51

Фото: istockphoto.com/RYosha

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Украины от транзита российского газа вредно для самой Украины из-за потери ею значительной части доходов.
Он отметил, что, теряя свои доходы из-за подобных решений они ещё и обострят отношения с нашей страной.

«Из-за этого своей же рукой разрушают перспективы существования Украины как самостоятельного государства. <…> Для Украины это путь самоубийцы, который ни к чему не приведет. Конечно, они надеются, что будут добывать его через Польшу или Венгрию, но никто точно не знает, получится ли у них это», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о том, что несмотря на все заявления украинских политиков о непродлении контракта с «Газпромом» на поставку газа в Европу, трубопровод всё равно продолжит работать.

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#доходы
#украина
#россия
#газ
#европа
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Польша и Германия создадут совместную боевую группу быстрого реагирования
18 марта 2024, 17:50

Фото: istockphoto/andriano_cz

Командование бундесвера и Войска польского намерены создать совместную боевую группу быстрого реагирования в количестве пяти тысяч человек. Это планируется сделать в июле текущего года.
Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Говоря об Украине, глава польского оборонного ведомства заявил, что путь Киева в НАТО будет очень непростым, передаёт РИА Новости. Он также добавил, что «инвестиции в победу Украины — это инвестиции в польскую безопасность». Кроме того, Косиняк-Камыш заявил, что Польша всегда помогала другим странам присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Польский министр обороны также считает, что Европе следует увеличить производственные мощности, особенно в сфере военной промышленности.

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#инвестиции
#безопасность
#министр
#польша
#нато
#германия
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«Хотели напугать русских»: итоги голосования 2024 и на что пошла Украина для срыва выборов
Результаты выборов президента России 2024
18 марта 2024, 17:18

Фото: istockphoto/macky_ch

17 марта в России завершились выборы президента. Согласно данным ЦИК РФ, действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал большинство голосов, однако окончательные итоги будут известны на заседании ЦИК 21 марта. О том, как на предварительные итоги голосования отреагировали мировые политики, и что предпринимала Украина для срыва президентских выборов в России, расскажет редакция «Радио 1».

Выборы президента: рекордная явка


Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 10:00 по мск в голосовании приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 избирателей.

В этом году явка на выборы стала рекордной.

Памфилова отметила, что особенно активно избиратели шли голосовать в новых регионах. Она обратила внимание на то, что люди не боялись террористических актов, ударов по избирательным пунктам и шли на выборы.
«У нас подорвали нашу коллегу. К сожалению, погибла. Хотели запугать в Запорожской области. Что было? На ее место её сын пришел работать в комиссию», — рассказала глава ЦИК РФ.


Выборы президента России: итоги голосования


По предварительному подсчету голосов, первое место занял действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 87,8% участников. Второе место занял Николай Харитонов. Его выбрали 4,7% опрошенных. Третьим стал Владислав Даванков с 3,6%. Четвертую позицию занял Леонид Слуцкий с 2,5%.

Сроки инаугурации президента в России


Согласно российскому законодательству, инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая. На следующий день будет рассмотрен вопрос о назначении на должность председателя правительства.
Президентский срок нового главы начнет исчисляться со дня принятия полномочий.

Реакция мировых политиков на выборы в России


Представители ряда западных стран выразили сомнения в легитимности выборов в России. В МИД Польши возмутились тем, что избирательные участки были организованы за пределами РФ, кроме того, польские власти не одобрили проведение голосования в новых российских регионах.

По мнению главы МИД Великобритании, выборы в России прошли «нечестно» и были «организованы несвободно».
Аналогичным мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский.
Глава ФРГ также заявил, что не признает законность выборов в РФ и не намерен поздравлять Владимира Путина с победой в голосовании.

Как Украина пыталась сорвать выборы в РФ


ВСУ осуществляли массированные атаки российских территорий во все дни президентских выборов. Кроме того, украинские боевики неоднократно предпринимали попытки прорыва российской границы.

Владимир Путин прежде сообщил, что в нападениях на Белгородскую область принимали участие более 2,5 тысячи боевиков ВСУ и 35 танков. Президент подчеркнул, что Киев пытался сорвать процесс голосования и что «безнаказанными эти удары не остаются и не останутся».

«Кого они решили напугать, русский народ?» — недоумевает Путин.

При этом глава государства сообщил, что российская ПВО отражает преимущественное количество атак ВСУ.

Помимо нападений на территории РФ, Украина совершила ряд провокаций с привлечением российских граждан, которые посетили избирательные участки. В различных городах страны, «избиратели» устраивали поджоги, уничтожали бюллетени, обливали документы зеленкой. Многие из тех, кто был задержан за подобные нарушения, признавались, что действовали по заданию украинских кураторов.

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Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом
18 марта 2024, 16:57

Фото: iStock/Artur Bogacki

Россия потребовала от Германии официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующую ноту российских дипломатов.
«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в документе российского ведомства.
Давно обещанный, но до сих пор не реализованный жест немецкого правительства в адрес жертв нацистской Германии, проживающих в Санкт-Петербурге в годы Второй Мировой войны, должен уже обрести юридические очертания, излагается в ноте.

Ранее сообщалось, что Правительство ФРГ заявило, что не считает президентские выборы в России легитимными. Об этом рассказала на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отказался поздравлять Путина с переизбранием, сообщил пресс-секретарь главы немецкого государства Серстин Гаммелин.

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#германия
#блокада ленинграда
#россия
#владимир путин
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