Полянский: «Риторика Парижа рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны»

Фото: iStock/solarseven
Риторика властей Франции может способствовать ввержению всего мира в пучину ядерной войны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет RT.
Дипломат поделился своим мнением на заседании Совета Безопасности на тему «Ядерное разоружение и нераспространение».
Условия использования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине, власти РФ ее неукоснительно придерживаются. При этом политик обратил внимание, с какой легкостью представители европейских держав говорят о своей готовности нажать на «ядерную кнопку». Полянский счел необходимым включить в перечень подобных прецедентов действия властей в Лондоне, в Пентагоне, в Израиле и во Франции.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры высказали обеспокоенность тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.
Французский лидер Эммануэль Макрон стал делать массу громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву. Поднималась тема отправки украинских войск на Украину для помощи ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Все свои действия он корректирует исходя из «реакции Владимира Путина на них и возможных за этим последствий».
Однако, в понедельник 18 марта власти Германии шокировали общественность рядом провокационных заявлений, в числе которых — МИД Германии после президентских выборов в России не признает процесс голосования легитимным и не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.
Читайте также:
Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины
МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
«Видим и нарастание безответственной риторики в Париже, рискующее ввергнуть мир в пучину ядерной войны», — сказал Дмитрий Полянский.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры высказали обеспокоенность тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.
Французский лидер Эммануэль Макрон стал делать массу громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву. Поднималась тема отправки украинских войск на Украину для помощи ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Все свои действия он корректирует исходя из «реакции Владимира Путина на них и возможных за этим последствий».
Однако, в понедельник 18 марта власти Германии шокировали общественность рядом провокационных заявлений, в числе которых — МИД Германии после президентских выборов в России не признает процесс голосования легитимным и не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.
Читайте также:
Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины
МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
Мария Федоровцева