«Письма не будет»: Президент Германии отказался поздравлять Путина с переизбранием

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отказался поздравить Владимира Путина, если тот будет переизбран на пост главы государства, сообщает пресс-секретарь главы немецкого государства Серстин Гаммелин, передает Tagesspiegel.
«Письма не будет», – заявила она.
В то же время, напоминает издание, в 2018 году Штайнмайер поздравил Путина с его переизбранием и пожелал ему успехов.
До этого Папа Римский Франциск поздравил российского лидера с переизбранием на пост президента РФ.
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Александр Климов