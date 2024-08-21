Фаринья: Россия — страна первого мира

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Панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья заявил, что со многих точек зрения Россия является страной первого мира.
«Разница большая в сравнении с Центральной Америкой. С точки зрения организации, профессионализма Россия — страна первого мира. Тут есть всё и всё намного лучше устроено, чем там, где я играл ранее. С какой стороны ни посмотри — с тактической, с физической — разница колоссальна», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Фаринья.Напомним, спортсмен выступает за «Химки» с июля этого года после перехода из панамского «Индепедьенте».
Ранее Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.
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