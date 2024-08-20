Тошич выразил уверенность в способности ЦСКА бороться за чемпионство

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что команда способна бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Он отметил, что мачт с «Локомотивом» был ровным, команда выглядела нормально. По его словам, ЦСКА всегда играет на победу, и в этом поединке «армейцы» стремились к тому, чтобы выиграть.
Ранее отечественный нападающий Дмитрий Булыкин высказывал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за медали.
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«Пока рано оценивать работу Николича, ему нужно время. В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут. Уехал Чалов, и сейчас клубу необходим сильный нападающий. Если не будет такого игрока, то будет тяжелее в борьбе за чемпионство», — добавил в беседе с Metaratings.ru Тошич.
Ранее отечественный нападающий Дмитрий Булыкин высказывал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за медали.
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Мелисса Тимофеева