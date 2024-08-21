Фаринья раскрыл роли игроков в «Химках»

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Панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.
«Главный шутник у нас Лукас Вера. А так больше всего времени я провожу с Фернандесом, он мой сосед по комнате. С Ориньо тоже хороший контакт. Они общаются по-испански, очень весёлые ребята. Капитан — Хетаг Хосонов. Он должен стараться продвигать команду вперёд и объединять её. Мирзов обычно включает у нас музыку, которая для меня, конечно, в новинку. Я, естественно, ничего не понимаю», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Фаринья.
Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.
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