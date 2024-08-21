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Фаринья раскрыл роли игроков в «Химках»

Фаринья: Капитан у нас Хетаг Хосонов
21 августа 2024, 18:59
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.


«Главный шутник у нас Лукас Вера. А так больше всего времени я провожу с Фернандесом, он мой сосед по комнате. С Ориньо тоже хороший контакт. Они общаются по-испански, очень весёлые ребята. Капитан — Хетаг Хосонов. Он должен стараться продвигать команду вперёд и объединять её. Мирзов обычно включает у нас музыку, которая для меня, конечно, в новинку. Я, естественно, ничего не понимаю», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Фаринья.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.

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#тренер
#спорт
#футбол
Терёхин раскрыл, какой специалист нужен «Динамо»
Терёхин заявил о необходимости нападающего «Динамо»
21 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что сейчас команде необходим ещё один нападающий.
«Динамо» явно не помешал бы новый форвард, потому что один Тюкавин не справится на протяжении всего сезона. Сильнее ли Тюкавин Кордобы, с которым ему предстоит столкнуться в ближайшем туре РПЛ? Я думаю, что их пока нельзя сравнивать. Тюкавину на данный момент 22 года, а Кордобе уже 31 год. Конечно, у Джона есть преимущество в опыте. Но это два качественных нападающих», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Терехин.

Ранее панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.

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#спорт
#рпл
#футбол
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В Химках определили победителя и призёров «Кубка Игоря Акинфеева»
21 августа 2024, 19:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Столичная юношеская команда «Локомотив» выиграла ежегодный турнир начинающих звёзд ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева. Он завершился» в Химках, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Второе место занял подмосковный «Мастер-Сатурн», а бронзу получили футболисты СШОР «Зенит». Одновременно с соревнованиями прошёл турнир «Кипербол» и «Кибербатл».
«Кубок собрал команды от Калининграда до Владивостока. Прилетели даже спортсмены из Азии и новых регионов России. Это колоссальная радость для детей. В том году обещали, что он будет крутым. Думаю, что дети и зрители убедились в этом. Мы запланировали экскурсии для спортсменов, команды поехали в Кремль и насладились московскими красотами. Ребятам хочу сказать, чтобы они не останавливались, если им нравится заниматься футболом. Они должны поставить себе цель – быть на вершине всегда», – сказал Акинфеев.
Традиционный детский футбольный турнир прошёл в четыре дня на стадионах «Новые Химки» и «Родина». В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», «Мастер-Сатурн», московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. За первое место боролись «Мастер-Сатурн» и «Локомотив». Игра закончилось серией пенальти. За третье и четвёртое места конкурировали «Зенит» и «Химки», матч завершился в пользу «Зенита» – 4:0. Награды лучшим командам вручил почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Команды также разыграли между собой «Кубок Кипербола». Чемпионом стал «Локомотив». Ребята обыграли «Аланию» со счётом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы.
«Рады, что турнир расширяется. Каждый, кто приехал к нам, – уже победитель. Сегодня – это один из лучших турниров России среди детских команд», – отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
Первый «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских футбольных клубов Подмосковья прошёл в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#подмосковье
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В Химках прошёл муниципальный чемпионат по водно-моторному спорту
21 августа 2024, 14:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На Канале имени Москвы прошёл чемпионат городского округа Химки по водно-моторному спорту, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Спортсмены соревновались на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил.
«Результаты и успехи наших спортсменов говорят сами за себя. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и свершениям. Мы очень гордимся вами, вы большие молодцы», – сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Весь пьедестал заняли воспитанники мастера спорта России, тренера-преподавателя спортшколы «Интеграл» Владимира Выгузова. Золото завоевал Александр Барменков, серебро – Артемий Половинкин, бронзу – Андрей Панюшкин.

Чемпионат приурочили к важной исторической дате. В рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» собравшимся рассказали, что в августе 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» первым в истории мореплавания достиг Северного полюса.
«На мероприятиях проекта химчане могут узнать много новых и интересных фактов из истории нашей страны, о героях, выдающихся соотечественниках», – рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Как напомнил депутат Совета депутатов Глеб Демченко, с момента старта патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в округе уже провели более 150 мероприятий. Тематические встречи регулярно проходят в парках и скверах, на территории общественных пространств, в домах культуры и школах.

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Легкоатлеты Подмосковья завоевали 18 медалей на чемпионате России
21 августа 2024, 09:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Высшие награды в копилку подмосковной команды принесли метательница молота Софья Палкина, прыгун в длину Данил Чечела, а также Екатерина Ивонина по итогу забега с препятствиями на 3000 метров, Максим Федяев в забеге на 400 метров и четверо подмосковных бегунов по итогам эстафеты четыре по 400 метров – Максим Федяев, Кирилл Лютов, Дмитрий Разумов и Владимир Лысенко», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись Мария Ласицкене за прыжки в высоту, Тимур Моргунов за прыжки с шестом, метатель молота Андрей Романов, метатель копья Владислав Панасенков, а также Владимир Лысенко по итогам бега с барьерами на 400 метров и Андрей Лукин в забеге на 200 метров.

Бронзовые медали чемпионата завоевали бегуны Алексей Лаптев, Андрей Сапожников, Андрей Лукин и Иван Афонин в эстафете 4 по 100 метров, метательница молота Елизавета Царёва, метатель диска Александр Добренький, Сергей Дубровский по итогам забега на 1500 метров, Иван Афонин по итогам стометровки, Сергей Шубенков за забег с барьерами на 110 метров и Арсений Елфимов в десятиборье.

В командном зачёте сборная Московской области заняла третье место. Первое место досталось сборной Москвы, второе — команде из Краснодарского края.

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Шалимов раскрыл пользу Станковича для «Спартака»

Булыкин допустил победу «Спартака» в матче против «Зенита»

Тошич выразил уверенность в способности ЦСКА бороться за чемпионство
#чемпионат россии
#медали
#лёгкая атлетика
#спорт
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Шалимов раскрыл пользу Станковича для «Спартака»
Шалимов: Станкович стабилизировал «Спартак»
20 августа 2024, 19:16

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.
Так он прокомментировал матч 5-го тура РПЛ «Спартак» - «Факел».

«У Станковича есть план ротации по составу в ту неделю, когда есть и Кубок, и чемпионат. Но Мартинс настолько здорово выглядел в Самаре на Кубок, что получил место и в матче РПЛ через три дня. Станкович стабилизировал и состав, и схему — есть определенная манера игры, когда в атаке есть треугольники. Сложилось все очень удачно для красно-белых, когда забили не просто ранний гол», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.

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#спорт
#медали
#матч
#спартак
#чемпионат
#рпл
#игры
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Булыкин допустил победу «Спартака» в матче против «Зенита»
20 августа 2024, 19:08

Фото: iStock/efks

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.
«Это будет серьёзная проверка для «Спартака», они отправятся на выезд к действующим чемпионам. Но лидер ослаблен, поэтому у москвичей есть хорошие шансы продолжить свою победную серию и почувствовать уверенность в своих силах. Потеря сильных исполнителей даст «Спартаку» преимущество на поле. При должном отношении к делу и при реализации моментов команда может обыграть «Зенит», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Он добавил, что предстоящая игра обещает быть интересной.

Напомним, встреча «Спартака» и «Зенита» состоится в субботу в 17:30 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Булыкин высказывал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за медали.

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Тошич выразил уверенность в способности ЦСКА бороться за чемпионство
20 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/efks

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что команда способна бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Он отметил, что мачт с «Локомотивом» был ровным, команда выглядела нормально. По его словам, ЦСКА всегда играет на победу, и в этом поединке «армейцы» стремились к тому, чтобы выиграть.

«Пока рано оценивать работу Николича, ему нужно время. В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут. Уехал Чалов, и сейчас клубу необходим сильный нападающий. Если не будет такого игрока, то будет тяжелее в борьбе за чемпионство», — добавил в беседе с Metaratings.ru Тошич.

Ранее отечественный нападающий Дмитрий Булыкин высказывал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за медали.

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#медали
#игра
#рпл
#футбол
#матч
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Белявский объяснил, почему Россию не допустят до Олимпиады-2028
20 августа 2024, 18:29

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказал мнение о том, что Россию не допустят до Олимпиады-2028, поскольку соревнования будут проходить в США.
«Могу ли остаться до следующих Олимпийских игр? Это зависит от того, позволят ли силы. Если через четыре года буду конкурентоспособным, то почему бы и нет? Но я думаю, что нас не допустят до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Эти Игры пройдут в США. Если бы прошли в другом месте, у меня были бы другие мысли», — поделился в беседе с Metaratings.ru Белявский.

До этого сообщалось, что в Прокопьевске Кемеровской области на этих выходных пройдёт Чемпионат России по мотокроссу.

«Понаблюдать за состязаниями приглашаем всех желающих», — приводит «Сiбдепо» слова мэра города Максима Шкарабейникова.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявлял, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.

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«Русский Халк» из Люберец обновил рекорд России в силовом экстриме
20 августа 2024, 16:34

Фото: пресс-служба подмосковного Минспорта

Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу «Русский Халк» установил новый рекорд России в силовом сценическом экстриме. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Атлет отбуксировал кабриолет с девушками на 152,1 м за 3 минуты 51 секунду. Рекорд зафиксировали в Бронницах на фестивале «Бронницкий луг». Во время буксировки кабриолета Агаджанян надул до разрыва 10 грелок. В номере были совмещены два сложных элемента экстрима: силового – буксировка транспорта весом более 2 тонн, а также сценического – разрушение предметов. Достижение зафиксировала Федерация силового экстрима России», – отметили в министерстве.
В Минспорта добавили, что установление нового рекорда страны проходило в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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