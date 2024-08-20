Шалимов раскрыл пользу Станковича для «Спартака»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.
Так он прокомментировал матч 5-го тура РПЛ «Спартак» - «Факел».
Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.
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«У Станковича есть план ротации по составу в ту неделю, когда есть и Кубок, и чемпионат. Но Мартинс настолько здорово выглядел в Самаре на Кубок, что получил место и в матче РПЛ через три дня. Станкович стабилизировал и состав, и схему — есть определенная манера игры, когда в атаке есть треугольники. Сложилось все очень удачно для красно-белых, когда забили не просто ранний гол», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.
Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.
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Мелисса Тимофеева