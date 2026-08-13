Фармацевт Коста назвала оптимальную частоту смены постельного белья

13 августа 2026, 08:36

Фармацевт Коста: Постельное белье необходимо менять один раз в неделю

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фармацевт Элизандра Чивальски Коста посоветовала обновлять комплект постельного белья раз в семь дней. Людям с повышенной жирностью кожи, ночной потливостью, кожными инфекциями или привычкой спать рядом с питомцами стоит стирать простыни и наволочки чаще. Об этом сообщает Terra.