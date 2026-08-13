Фармацевт Коста назвала оптимальную частоту смены постельного белья
Фармацевт Элизандра Чивальски Коста посоветовала обновлять комплект постельного белья раз в семь дней. Людям с повышенной жирностью кожи, ночной потливостью, кожными инфекциями или привычкой спать рядом с питомцами стоит стирать простыни и наволочки чаще. Об этом сообщает Terra.
Специалистка отметила, что внешняя чистота ткани не гарантирует отсутствия загрязнений. За ночь на белье остаются пот, кожное сало и отмершие частицы эпидермиса. Материал собирает бытовую пыль и аллергены, связанные с пылевыми клещами.
Накопившиеся загрязнения способны вызвать зуд, чихание и заложенность носа, особенно у людей с аллергией. Коста рекомендует уделять повышенное внимание гигиене сна тем, кто использует укладочные средства для волос и ложится в постель, не смыв их.
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