Во время посещения рыбозавода на Курилах Путина угостили икрой минтая, кеты и горбуши
Президент России Владимир Путин в ходе посещения рыбоперерабатывающего предприятия на Курильских островах продегустировал икру нескольких видов лососёвых и согласился взять часть угощения с собой. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава РФ совершил свою первую личную поездку на Курилы. Он прибыл на остров Итуруп, где осмотрел производственные мощности завода «Ясный». Там сотрудница предложила ему попробовать икру кеты, горбуши и минтая. Путин ответил благодарностью на щедрое предложение взять немного с собой и не стал отказываться.
До этого в Южно-Сахалинске президент России с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за финальной стадией учений Тихоокеанского флота, а также провёл совещание по вопросам безопасности восточных рубежей страны.
Напомним, что учения стартовали еще 4 августа и стали ключевым событием оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году. Мероприятие проходило под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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