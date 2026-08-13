«Этажи» назвали документы, которые помогут защитить покупателя квартиры в суде
Покупателю жилья на вторичном рынке стоит хранить документы и переписку с продавцом после завершения сделки. Директор по развитию сервисов безопасных сделок компании «Этажи» Сергей Чужаков пояснил, что эти материалы способны подтвердить осмотрительность приобретателя при возможном разбирательстве.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рекомендовал начать проверку с актуальной выписки из ЕГРН, документов о праве собственности и паспорта продавца. При наличии брака следует запросить нотариальное согласие супруга на отчуждение жилья. В перечень важных справок входят сведения о долгах за коммунальные услуги и капремонт, зарегистрированных жильцах и использовании материнского капитала.
Чужаков посоветовал проверить финансовое положение владельца квартиры: выяснить, не идет ли процедура банкротства и нет ли значительных задолженностей. У продавцов призывного возраста важно уточнить вопрос с повестками, поскольку неявка способна привести к ограничениям при операциях с недвижимостью. Если собственнику больше 45 лет, компания запрашивает справку из психоневрологического диспансера.
Отдельного внимания требуют объекты с существенным дисконтом. Эксперт назвал поводом для углубленной проверки скидку от 12–15%. Насторожить должны спешка, нежелание объяснять причины продажи, согласие на любые условия и отказ от безопасной схемы расчетов.
Рискованной Чужаков считает ситуацию, когда владелец оставляет в квартире все личные вещи. По его словам, такой признак иногда указывает на влияние мошенников, убедивших человека, что продажа носит формальный характер.
При продаже единственного жилья покупателю стоит выяснить дальнейшие планы собственника. В случае с пожилым продавцом полезно убедиться, что его родственники знают о предстоящей сделке.
Страховой полис способен компенсировать часть неучтенных рисков, однако перед оформлением нужно внимательно проверить условия и перечень покрываемых случаев. Нотариальное удостоверение уменьшает вероятность ошибок при заключении договора, но не исключает будущего оспаривания сделки.
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