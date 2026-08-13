«Этажи» назвали документы, которые помогут защитить покупателя квартиры в суде

13 августа 2026, 07:11

«Этажи»: переписка с продавцом квартиры доказывает добросовестность покупателя

Фото: iStock/Lazy_Bear

Покупателю жилья на вторичном рынке стоит хранить документы и переписку с продавцом после завершения сделки. Директор по развитию сервисов безопасных сделок компании «Этажи» Сергей Чужаков пояснил, что эти материалы способны подтвердить осмотрительность приобретателя при возможном разбирательстве.