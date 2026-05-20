Фармацевт Ортега предупредила о рисках сочетания кофе с рядом лекарств
Фармацевт Ортега София посоветовала не сочетать кофе с четырьмя группами препаратов, поскольку такая комбинация может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает HuffPost.
По ее словам, кофе снижает эффективность препаратов для лечения щитовидной железы. Напиток мешает их действию. Специалистка добавила, что кофе не стоит принимать вместе со средствами для лечения психических расстройств. Она пояснила, что дубильные вещества в напитке замедляют всасывание таких лекарств. Из-за этого может измениться ожидаемый эффект и реакция организма.
Ортега отметила, что кофе мешает корректной работе препаратов от гипертонии, поскольку кофеин оказывает стимулирующее действие и повышает давление. Еще одна нежелательная комбинация — противозачаточные таблетки и кофе. В этом случае организм медленнее перерабатывает кофеин, из-за чего растет риск тревожности, головной боли и бессонницы.
Читайте также: