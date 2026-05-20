В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности до субботы
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 00.00 субботы из-за жары. Об этом пишет РИА Новости.
В прогностической карте Гидрометцентра сказано, что такая погода опасна. Она повышает риск стихийных бедствий и ущерба. Предупреждение об очень высокой температуре действует в обоих регионах до конца пятницы. По прогнозу, до 22 мая в Москве и Подмосковье сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 7–9 градусов.
Оранжевый уровень является одним из самых высоких в системе метеопредупреждений. Он означает, что погодные условия могут представлять серьезную опасность для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В жаркую погоду специалисты рекомендуют пить больше воды, по возможности избегать длительного пребывания на солнце и не выходить на улицу в самые жаркие часы дня.
